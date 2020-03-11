Чем способен удивить ноутбук-трансформер Lenovo Yoga C940

Компания Lenovo делает абсолютно разные лэптопы - начиная с очень дешевых и заканчивая довольно дорогими моделями. На тест к "РГ" попал необычный ноутбук-трансформер стоимостью 135 тысяч рублей. Давайте разберемся, что же получает пользователь за такую сумму?

Дизайн

Lenovo Yoga C940 оснащен полностью металлическим корпусом. На задней крышке в правом верхнем углу есть небольшая надпись Yoga. Из интересных дизайнерских решений выделяется внешний динамик, интегрированный в шарнир дисплейного блока. Он направлен прямо на пользователя, и когда вы работаете с ноутбуком в планшетном режиме, динамик остается на внешней части корпуса. На левой грани ноутбука располагаются 2 порта Thunderbolt 3, а справа 1 порт USB 3.1. Рядом с тачпадом присутствует сканер отпечатков пальцев, для входа в систему Windows без пароля.

Позиционирование

В Lenovo позиционируют свой ноутбук как "Ultimate-решение для фрилансера". Действительно, с таким позиционированием можно согласиться. Лэптоп обладает достаточно "мощной" начинкой: в качестве процессора выступает Intel Core i9 9880H, в нем установлена видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650 Max Q, оперативной памяти - 16 ГБ, встроен SSD-накопитель на 1024 ГБ (1 ТБ). Все это работает под управлением операционной системы Windows 10 Home.

Ноутбук без проблем справляется с играми - в футбольный симулятор FIFA 20 можно спокойно играть на самых высоких графических настройках. Автомобильный симулятор Forza Horizon 4 тоже "тянет" на ура.

Безусловно, стоит отметить и наличие тач-экрана. Это крайне удобно при работе с тем же Adobe Photoshop. Внутри корпуса ноутбука прячется стилус, который значительно облегчает работу с фотографиями. Такое решение наверняка оценят дизайнеры.

Дисплей

Экран в Lenovo Yoga C940 15-дюймовый, разрешение конкретно этой модели составляет 1920х1080 пикселей. Рамки экрана очень тонкие. Сам дисплей достаточно яркий (500 нит), с ним вполне комфортно работать даже на солнце. К цветопередаче и углам обзора никаких претензий нет.

Клавиатура и тачпад

У клавиатуры Lenovo Yoga C940 приятных ход клавиш. Отдельно стоит отметить наличие "цифрового блока" - такое решение далеко не всегда встречается в лэптопах. Печатать на ней удобно. Что касается тачпада, то он не люфтит, не скрипит и срабатывает очень четко.

Трансформация в планшет

Пожалуй, наиболее интересной особенностью этой модели является возможность трансформации в планшет. Как только вы переворачиваете экран в другую сторону, в Windows 10 автоматически переходит в "мобильный" режим, чтобы пользователь мог управлять компьютером пальцами. Никаких нареканий к работе данного режима нет, кроме, пожалуй, одного: виртуальная клавиатура работает только в браузере Edge от Microsoft, любителям Google Chrome придется с этим смириться или установить мобильную версию браузера. Планшетный режим особенно удобен при просмотре фильмов.

Автономность

Автономность 15-дюймовой модели Yoga C940 немного меньше, чем у его 14-дюймового собрата, но ее вполне хватает для работы на весь день. Вы можете снять ноутбук с зарядки утром и проработать на нем до позднего вечера. Отдельно стоит отметить наличие быстрой зарядки - за 15 минут лэптоп способен зарядиться еще на 2 часа работы.

Программное обеспечение

Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 10 Home. Сама ОС, как и в других ноутбук Lenovo довольно чистая. При активации пользователь получает только Microsoft Office и приложение Lenovo Vantage для обновления драйверов. Единственное, что немного раздражает - навязчивое уведомление с предложением установить антивирус McAfee. Сейчас в Windows 10 встроенный собственный антивирус -Windows Defender, так если вы не пользуетесь никакими коммерческими решениями, то требование установить McAfee можно смело проигнорировать.

Вместо итогов

Yoga C940 15" - хорошо сбалансированная модель, которая найдет своего покупателя. Лэптоп качественно собран, на нем можно не только работать, но и играть в игры. Подкупает возможность использования в качестве большого планшета. Безусловно, можно придираться к мелким недостаткам вроде надоедливых всплывающих уведомлений с требованием установить McAfee, но делать этого абсолютно не хочется. Так что если вас не смущает цена в 135 тысяч рублей, можете смело его брать.