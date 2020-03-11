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11.03.2020 19:42
Рубрика: Экономика

В курс не дует

Что будет дальше с динамикой рубля
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
Несмотря на многочисленные опасения, курс рубля все же сумел оправиться после падения цен на нефть и стабилизировался. Ему во многом помогли своевременные меры поддержки Банка России. Расслабляться, впрочем, рано - ситуация зыбкая, поскольку цены на нефть все еще очень низкие, а давление коронавируса на финансовые рынки никуда не исчезло.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В среду днем курс российской валюты торговался на Мосбирже в относительно узких коридорах: 71-72 рубля к доллару и 80-81 к евро, то незначительно укрепляясь, то незначительно слабея. Стабильную динамику курса обеспечили оперативные меры Банка России и минфина (упреждающие продажи валюты, поддержка банков и отмена аукционов по продаже госдолга), которые в отличие от кризисных моментов 2008 и 2014 годов были введены своевременно и поддержали настроения инвесторов, отмечают аналитики Росбанка. Кроме того, градус негатива снизило и отступление цен на нефть от многолетних минимумов (с 31 до 36-37 долларов за баррель Brent), отмечают они.

Фото: iStock
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля

Министр финансов Антон Силуанов заявил накануне, что Россия лучше, чем другие страны с большими доходами от нефтедобычи, подготовилась к падению цен на сырье. По его словам, все бюджетные обязательства будут исполнены полностью, их сокращения не последует. Нет поводов для пессимизма и в российской экономике: по мнению Силуанова, нынешняя ситуация на рынках точно не похожа на начало рецессии.

С точки зрения макроэкономики у России много козырей: зависимость экономики от нефти гораздо меньше, чем у Саудовской Аравии, есть "подушка" в виде Фонда национального благосостояния на 170 млрд долларов, плавающий курс рубля, профицит бюджета, перечисляет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Но тем не менее для России падение цен на нефть ниже 40 долларов за баррель не может быть совсем безболезненным - из-за него опускаются фондовые индексы, растут инфляционные риски, возможны и серьезные колебания курса рубля, отмечает он.

Россия лучше, чем другие нефтедобывающие страны, готова к падению цен на сырье

Если сформировавшаяся хрупкая стабильность на рынке сохранится, то российская валюта может дальше продолжить поступательное укрепление и войти в диапазон 70-71 рубль за доллар, считают аналитики Росбанка. Но нельзя исключать потенциальные риски со стороны нефтяного рынка и будущих действий Саудовской Аравии и России после прекращения соглашения ОПЕК+, что моментально грозит ростом курса доллара до 75 рублей, предупреждают они. Для устойчивой же стабилизации курса необходимо появление признаков замедления темпов распространения коронавируса в мире, подчеркивают аналитики Нордеа Банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

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