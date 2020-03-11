Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов

Курс российской валюты снижается на открытии торгов в среду, следует из данных Московской биржи.

К 10.10 мск доллар на максимуме поднимался до 71,72 рубля, евро - до 81,48 рубля. Во вторник торги закрылись на уровне 71,4 рубля за доллар и 80,5 рубля за евро.

Накануне курс российской валюты просел к доллару и евро сразу на несколько рублей после обвала цен на нефть в выходные из-за разрыва сделки ОПЕК+. Для успокоения рынков Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке.

В целом рынок почувствовал усилия регулятора и существенной атаки на рубль у спекулянтов не получилось, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Вероятно, что на какое-то время установится коридор в диапазоне 70-75 рублей за доллар, прогнозирует он.