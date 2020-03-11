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11.03.2020 10:43
Рубрика: Экономика

Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов

Текст: Роман Маркелов
Курс российской валюты снижается на открытии торгов в среду, следует из данных Московской биржи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К 10.10 мск доллар на максимуме поднимался до 71,72 рубля, евро - до 81,48 рубля. Во вторник торги закрылись на уровне 71,4 рубля за доллар и 80,5 рубля за евро.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Торги на Московской бирже открылись ростом

Накануне курс российской валюты просел к доллару и евро сразу на несколько рублей после обвала цен на нефть в выходные из-за разрыва сделки ОПЕК+. Для успокоения рынков Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке.

В целом рынок почувствовал усилия регулятора и существенной атаки на рубль у спекулянтов не получилось, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Вероятно, что на какое-то время установится коридор в диапазоне 70-75 рублей за доллар, прогнозирует он.

Экономика Финансы Валютный рынок Компании Биржи ММВБ-РТС Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Обзор рынков Курс рубля

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