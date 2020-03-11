В Госдуме документ был поддержан всеми парламентскими фракциями, кроме КПРФ - при голосовании коммунисты воздержались. И ни одного голоса против. Фото: Сергей Куксин/РГ

С утра пакет поправок в третьем, заключительном чтении рассмотрела Госдума. На пленарном заседании документ был поддержан всеми парламентскими фракциями, за исключением КПРФ - при голосовании коммунисты воздержались. Против не выступил никто.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег "максимально объединиться вокруг" принятого закона и вынести на обсуждение граждан те предложения, над которыми шла работа на протяжении двух месяцев. "Изменения не только оправданны, исходя из сегодняшнего дня, потому что противостоят вызовам и укрепляют нашу страну, они закладывают перспективу развития, стратегию, если хотите, - обратился глава нижней палаты к коллегам. - Эта Конституция не на год и не на два, а ориентировочно на ближайшие 50 лет. Это то, что должно улучшить жизнь граждан и гарантировать их права".

О президентских сроках

Именно в таком контексте депутаты рассмотрели и одобрили поправку о возможности для действующего президента участвовать в новых выборах после обновления Конституции. Закон принят с учетом этого изменения, предложенного депутатом Валентиной Терешковой. Многие коллеги поддержали ее аргумент о том, что страховкой в нынешних непростых для экономики условиях является сильная президентская власть и нравственный, моральный авторитет лидера.

"В ситуации, когда многое происходящее в мире решается президентом, а перед страной стоит столько важных задач, это важное решение", - подчеркнул глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Он также пояснил, что принятая Госдумой поправка о снятии ограничений для главы государства по участию в будущих выборах не предоставляет пожизненного права занимать данную должность. "Первым сроком будет считаться избрание на выборах, проведенных после вступления в силу изменений в Конституцию", - добавил он.

Сильную президентскую власть в Госдуме рассматривали как дополнительную гарантию выполнения социальных обязательств государства

Применение новой поправки уточнил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, поправка не отменяет ограничения для президентских сроков. Сохраняется в обновленной Конституции и норма об исключении слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо.

Дело в том, что поддержанная норма носит переходный характер и касается конкретной ситуации. Если граждане одобрят изменения в Основном Законе, то тогда в соответствии с этой поправкой Владимир Путин будет вправе стать кандидатом в президенты в соответствующий срок, уточнил Крашенинников. Таким образом, нормы не запускают никакое "обнуление" президентских сроков. "Здесь речь идет исключительно о волеизъявлении граждан", - резюмировал он.

Эту инициативу депутатам ранее прокомментировал сам президент. Он заявил, что считает допустимым внесение в Основной Закон данной поправки, однако ее должен оценить Конституционный суд РФ. Путин, кроме того, напомнил, что эта и другие новеллы вступят в силу только в том случае, если 22 апреля изменения в Конституцию будут поддержаны на общероссийском голосовании.

Однако Владимир Путин счел нецелесообразным убирать из Основного Закона ограничение на количество президентских сроков. Он также указал на то, что, "когда государство становится более мощным", на первый план выходит именно возможность сменяемости власти.

- Правильно президент сказал, что не надо покушаться на норму "два срока", в Конституции она должна остаться, - поддержал эту позицию глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. - Новая норма, которая позволит Владимиру Путину еще раз выдвинуться на пост президента, особенно актуальна в условиях непростой международной обстановки. Это ключевое.

В ЛДПР тоже поддержали поправку. У президента "открылась возможность, и это будет в принципе создавать стабильность" для общества, ведь главе государства не надо будет "собирать вещи", отметил лидер партии Владимир Жириновский.

О социальном государстве

Сильную президентскую власть в Госдуме рассматривали как дополнительную гарантию выполнения социальных обязательств государства. То, что ключевые гарантии будут обеспечены, законодатели заложили и в Конституции.

В результате принятие поправок станет важным шагом в развитии России как социального государства. Основной Закон наполняется конкретными нормами о социальных обязательствах перед гражданами, отметил Вячеслав Володин. Добавилась норма о том, что в России гарантируются минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который должен быть "не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ", и "индексация социальных пособий и иных социальных выплат". Также вводится обязательная индексация пенсий не реже раза в год.

На государство возлагается обязанность по созданию условий для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей. Они - приоритет госполитики РФ, гласит одна из одобренных норм. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева назвала появление этой статьи закономерным, ведь в стране активно развивается система защиты детей и семьи.

Поправки расширяют полномочия парламента. Согласно документу, Госдуме теперь предстоит утверждать кандидатуру премьер-министра и министров (за исключением представителей силового блока - они будут назначаться президентом после консультаций с Совфедом). Процедура формирования кабмина станет более публичной, что, по словам Павла Крашенинникова, накладывает ответственность и на правительство, и парламент. "Теперь мы не будем узнавать из СМИ, кого назначили", - заметил он.

Общие ценности

Одно из самых резонансных изменений - благодаря поправке, внесенной президентом, в Конституции появится упоминание Бога. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - гласит текст. В Госдуме посоветовали критикам этой нормы не вырывать ее из контекста - в первую очередь, в поправке идет речь об исторической связи времен, об объединяющих страну ценностях. И уж ни в коем случае не стоит искать здесь уход от принципа светского государства и навязывание религии.

Консолидирующим россиян ценностям также посвящены нормы о сохранении памяти защитников Отечества и противодействии фальсификации истории. В этом же ряду - положение о русском языке как государственном и культурном и языковом многообразии.

На защиту суверенитета направлена поправка о запрете на действия по отчуждению части территории РФ, а также призывов к ним.

Поправка Терешковой и гарантии

В тот же день закон о поправках в Конституцию одобрил Совет Федерации. Глава профильного комитета СФ Андрей Клишас разъяснил суть ряда поправок, внесенных в текст закона накануне, в частности, предложенную депутатом Валентиной Терешковой переходную норму о сроках действующего президента. "Для граждан важно иметь гарантии неизменности достигнутого уровня социальных обязательств государства и сохранения в качестве приоритета социально ориентированной государственной политики на будущее, - отметил Клишас. - Важной гарантией обеспечения стабильного развития государства является предоставление действующему президенту права баллотироваться на следующих выборах".

Клишас напомнил, что Конституционный суд рассмотрит эту норму на соответствие Основному Закону, а окончательное решение примут граждане на общероссийском голосовании.

Говоря об этой поправке, глава Совфеда Валентина Матвиенко отметила: "Некоторые отдельные эксперты, политики тут же сделали вывод, что основная цель конституционной реформы - именно в "обнулении" президентских сроков. Это, естественно, не так". Такими высказываниями, подчеркнула она, их авторы "пытаются обнулить значение актуальных, системных поправок в Конституцию, серьезных социальных гарантий для наших граждан".

Она также добавила, что для сохранения власти у главы государства есть немало других легитимных способов.

"Но для президента всегда было важно мнение людей, неизменное уважение к мнению граждан своей страны. Именно поэтому он предложил всенародное голосование по поправкам в Конституцию", - заявила Валентина Матвиенко. По этой причине, считает она, Владимир Путин "не согласился продлить свои полномочия автоматически, а проявил готовность пойти на конкурентные выборы". "На мой взгляд, это самый честный, открытый, демократический путь", - сказала глава Совфеда.

Матвиенко уверена, что России сейчас жизненно важно сохранить внутриполитическую стабильность и предсказуемость. "Значительная часть российских граждан считает, что с этой задачей справится именно действующий глава государства, и этим их мнением нельзя пренебрегать", - подчеркнула она. Поэтому Владимир Путин должен иметь право пойти на новые выборы, продолжила председатель. "Воспользуется он этим правом в 2024 году или нет, решать, конечно, ему. Но сама возможность участвовать в выборах у него должна быть, а у граждан должно быть право выбора", - добавила она. Тем более что такое решение "обесценит любые спекуляции насчет преемника, возможной смены конфигурации властных институтов и многого другого".

Запрос на справедливость и стабильность

В обсуждении закона о поправках в Конституцию приняли участие не только сенаторы. Совет палаты направил приглашения также Генеральному прокурору, Уполномоченному по правам человека в РФ, секретарю Общественной палаты РФ, главе Совета по правам человека.

"Прокурор должен быть независим от стороннего влияния", - отметил глава надзорного ведомства Игорь Краснов, комментируя норму о запрете прокурорам иметь иностранное гражданство и счета за рубежом. Независимость сотрудников прокуратуры обеспечит новый порядок их назначения, считает он.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что поправки отвечают ожиданиям общества, "что видно по настроению людей". "Главное из них - запрос на справедливость, на стабильность", - заявила Москалькова. "Впервые на конституционном уровне закрепляется инструментарий защиты права на историческую память, преемственность поколений и уважение к защитникам Отечества", - добавила она.

Глава СПЧ Валерий Фадеев сделал акцент на усилении социальной направленности Основного Закона. "Наша страна становится лидером в этой сфере, в то время как другие страны фактически отказываются от социальных обязательств", - сказал он, отметив также важность акцента на уважении к человеку труда.

Совет Федерации направил принятый закон для рассмотрения в парламенты всех 85 регионов

"Я уверена, что вы так же, как и я, осознаете всю значимость этого без всякого преувеличения исторического момента", - сказала перед голосованием Валентина Матвиенко и попросила коллег поддержать закон. Голосование проходило в два этапа - сначала за сами поправки в Конституцию, затем за весь закон в целом. По обоим вопросам получены одинаковые результаты: "за" - 160 сенаторов, один против и трое воздержались.

Принятый закон Совет Федерации направил для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов, сообщил ТАСС глава Комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. Если две трети заксобраний его поддержат, глава государства направит закон в Конституционный суд, чтобы тот дал заключение о соответствии переходной нормы о сроках действующего президента Основному Закону. По окончании этой процедуры - в случае положительного вердикта - Владимир Путин подпишет указ, в котором назначит дату голосования по поправкам в Конституцию. Ранее на встрече с лидерами думских фракций глава государства подтвердил, что это будет 22 апреля.