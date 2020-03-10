Путин высказался против снятия ограничения по срокам для президента

"Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков", - сказал он.

Ранее с такой инициативой выступила депутат Валентина Терешкова.

"Строго говоря, сейчас можно было бы отменить ограничение по срокам, тем более что во многих других странах, в том числе у наших соседей такая практика существует", - отметил Путин.

Однако "когда государство становится более мощным и трудно уязвимым извне, на первый план безусловно выходит возможность сменяемость власти, она нужна для динамики развития страны", добавил он. "А мы с вами принимаем поправки не на год, не на два, не на десять, а на более отдаленную историческую перспективу, хотя бы лет на пятьдесят", - подчеркнул глава государства и призвал депутатов думать о будущих поколениях.

"В этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантию регулярной сменяемости власти", - убежден президент.