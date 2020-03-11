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11.03.2020 13:54
Рубрика: Экономика

Госдума приняла поправки к законопроектам о продаже Сбербанка

Текст: Игорь Зубков
Госдума приняла во втором чтении законопроекты о выкупе правительством у Банка России контрольного пакета акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Ко второму чтению основного законопроекта оферта миноритарным акционерам банка была заменена нормами об акционерном соглашении Минфина и Банка России по управлении Сбербанком на трехлетний срок.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Согласно первоначальному варианту, продажа контрольного пакета должна была сопровождаться офертой миноритариям. Но поскольку цена выкупа акций, рассчитываемая как средняя за шесть месяцев, предшествующих сделке, сильно превысила бы текущую рыночную цену (обыкновенные акции Сбербанка с конца января упали с 266 до 198 рублей), ЦБ и Минфин договорились отказаться от оферты.

В законопроект о перечислении доходов ЦБ от сделки в федеральный бюджет также внесены изменения.

Сначала планировалось, что Банк России перечислит в бюджет всю прибыль, за исключением 700 млрд рублей - внесенные поправки снижают эту сумму до 300 млрд рублей, но предполагают, что она может вырасти на 200 млрд рублей, если Банку России удастся продать в течение трех лет один или несколько санированных банков (дополнительная сумма будет равна величине полученного при этом Банком России убытка).

Минфин рассчитывает, что в этом году ЦБ перечислит в бюджет около 350 млрд рублей в рамках сделки, ее завершение намечено на апрель, сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС. Ранее предполагалось, что в 2020 году ЦБ перечислит от сделки 500 млрд рублей. Оставшуюся сумму бюджет получит в течение 2021 и 2022 годов.

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