Госдума вводит запрет на проезд по платным дорогам без оплаты

Законопроект направлен на развитие системы "free-flow" (свободный поток), позволяющей сократить количество классических пунктов взимания платы (то есть тех, где авто надо останавливаться).

Пункты оплаты тормозят движение по "платникам", поэтому предполагается развитие системы автоматического списывания денег.

Нововведения приведут к повышению эффективности и привлекательности платных автомобильных дорог, заявили в профильном Комитете ГД по транспорту и строительству. А это, в свою очередь, поспособствует снижению количества автомобилей на бесплатных автомобильных дорогах и повышению их пропускной способности, отметили депутаты.

Поправки касаются движения как по платным автомобильным дорогам, так и по платным участкам бесплатных дорог. Запрещается проезд без внесения платы за проезд, владельцам платных трасс будет запрещено вводить преференции для каких-либо автомобилистов.

На рассмотрении Госдумы также находится проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за неоплату проезда по платным трассам.