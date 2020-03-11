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11.03.2020 13:06
Рубрика: Внутренняя политика

Госдума вводит запрет на проезд по платным дорогам без оплаты

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете движения по платным автодорогам без внесения платы за проезд.
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС Фото: Алексей Филиппов/ТАСС
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Законопроект направлен на развитие системы "free-flow" (свободный поток), позволяющей сократить количество классических пунктов взимания платы (то есть тех, где авто надо останавливаться).

Пункты оплаты тормозят движение по "платникам", поэтому предполагается развитие системы автоматического списывания денег.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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Нововведения приведут к повышению эффективности и привлекательности платных автомобильных дорог, заявили в профильном Комитете ГД по транспорту и строительству. А это, в свою очередь, поспособствует снижению количества автомобилей на бесплатных автомобильных дорогах и повышению их пропускной способности, отметили депутаты.

Поправки касаются движения как по платным автомобильным дорогам, так и по платным участкам бесплатных дорог. Запрещается проезд без внесения платы за проезд, владельцам платных трасс будет запрещено вводить преференции для каких-либо автомобилистов.

На рассмотрении Госдумы также находится проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за неоплату проезда по платным трассам.