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11.03.2020 19:55
Рубрика: Спорт

Очки, голы и маски

Как коронавирус влияет на мировой спорт
Текст: Илья Соболев, Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
Влияние коронавируса на мировой спорт с каждым днем становится все более ощутимым. Если поначалу оно ограничивалось только мероприятиями на территории Юго-Восточной Азии, то сейчас коронавирус перекраивает соревновательный календарь, невзирая на виды спорта, в Европе и, увы, в нашей стране.
Шестой матч серии "Спартак" - "Динамо" первым подпадает под запрет на проведение массовых мероприятий в Москве. Фото: Михаил Синицын/ РГ Шестой матч серии "Спартак" - "Динамо" первым подпадает под запрет на проведение массовых мероприятий в Москве. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Шестой матч серии "Спартак" - "Динамо" первым подпадает под запрет на проведение массовых мероприятий в Москве. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о запрете на проведение в городе массовых мероприятий с числом участников больше пяти тысяч человек до 10 апреля. Указ важнейший, учитывая насыщенную спортивную жизнь столицы.

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Так, 12 марта на столичной "Арене легенд" должен пройти шестой матч серии 1/8 финала хоккейного Кубка Гагарина, в котором "Спартак" примет "Динамо". Если что, на предыдущем домашнем матче "красно-белых" присутствовали почти 12 тысяч зрителей. В итоге клуб принял решение приостановить продажи билетов до получения рекомендаций Континентальной хоккейной лиги. На момент подписания этого номера "РГ" в печать о таковых не сообщалось. На паузу в билетных продажах "нажал" и ЦСКА, уже оформивший выход в 1/4 финала. Первый матч четвертьфинальной серии армейцы должны провести 18 марта. Во всяком случае, предпосылок к тому, что ситуация будет развиваться, как в Германии, где хоккейный чемпионат страны решили завершить досрочно, пока нет. Кстати, по-прежнему неясна судьба мужского чемпионата мира, который должен был пройти в Швейцарии, где на данный момент действует запрет на массовые мероприятия. Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключил, что турнир и вовсе придется отменить.

Тем временем под указ столичного градоначальника придется подстраиваться и московским футбольным клубам, средняя посещаемость которых в нынешнем сезоне составляет порядка 14 тысяч человек. В обозначенный период в Москве запланировано пять игр: ЦСКА - "Уфа" (15 марта), "Локомотив" - "Оренбург" (21 марта), ЦСКА - "Зенит" (22 марта), "Динамо" - ЦСКА (5-6 апреля), "Спартак" - "Уфа" (5-6 апреля). В каком режиме пройдут эти матчи, обсуждалось 11 марта на совещании с участием представителей Премьер-лиги и Российского футбольного союза. Его итоги стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать, но, по неофициальной информации, бремя принимать решение о допуске болельщиков будет возложено непосредственно на сами клубы.

До 10 апреля в Москве должны пройти пять футбольных матчей, включая топовый - ЦСКА - "Зенит"

Что касается положения дел в Европе, наиболее напряженная ситуация в Италии, где местный чемпионат приостановлен до 3 апреля. В Лиге чемпионов пока все ограничилось рядом матчей без зрителей. А вот проведению чемпионата Европы, который должен пройти этим летом в 12 странах, ничто не угрожает. По крайней мере на этом настаивает УЕФА, ссылаясь на рекомендации ВОЗ.

Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Кто отменил выступления и гастроли из-за коронавируса

В волейбольных еврокубках царит настоящий хаос. Объясняется это просто. Большинство ведущих команд Старого Света - это клубы из северной части Италии, где из-за вспышки коронавируса критическая обстановка. Сейчас идет четвертьфинальная стадия в Лиге чемпионов. Оба матча пары "Тренто" (Италия) - "Ястшембски" (Польша) сначала были перенесены в словенский Марибор, а затем - на неопределенную дату. Так и не ясно, когда и где состоится ответная встреча "Перуджа" (Италия) - "Факел" (Новый Уренгой). А вот матч "Кендзежин-Козле" - "Кузбасс" (Кемерово) все-таки прошел в среду поздно вечером по московскому времени на огромной 15-тысячной арене в польском городе Гливице, но без зрителей.

У женщин по две встречи в парах турецко-итальянских противостояний "Фенербахче" - "Новара" и "Экзачибаши" - "Скандиччи" сначала перенесли в Марибор, а потом и вовсе отложили на неопределенный срок. "Штутгарт" и "Конельяно" успели сразиться в Германии, с ответным матчем ничего пока не понятно. А вот московское "Динамо" 12 марта должно сыграть с "Вакифбанком" в Стамбуле, но там шансов на выход в полуфинал у "бело-голубых" нет никаких, так как ранее они были разгромлены на домашней площадке (0:3). В других турнирах (Кубок ЕКВ, Кубок Вызова) календарь также поломан.

В отличие от немного растерявшихся чиновников Европейской конфедерации волейбола руководство баскетбольной Евролиги занимает четкую позицию: календарь должен соблюдаться, запланированные матчи пройдут с соблюдением разумного баланса между спортивной стороной дела и заботой о здоровье зрителей. К примеру, сегодня ЦСКА принимает немецкую "Альбу" в столичном "Мегаспорте", который в баскетбольной конфигурации вмещает около 13 тысяч болельщиков. В ПБК ЦСКА оперативно продуман алгоритм ограничения посещаемости - не более 5000 зрителей, в точном соответствии с распоряжением мэра Москвы. Доля справки: средняя посещаемость домашних матчей ЦСКА в Евролиге 2019/20 - 7050.

ВТО отменила заседания до 20 марта из-за коронавируса

В Контиолахти (Финляндия) сегодня стартует очередной этап Кубка мира по биатлону. Организаторы приняли профилактические меры по предотвращению распространения коронавируса. Отменены пресс-конференции, представителям СМИ при общении со спортсменами следует держать дистанцию не менее одного метра. Напомним, что предыдущий этап в чешском Нове-Место прошел без зрителей. Финальный этап в Холменколлене (Норвегия) 20-22 марта - под угрозой отмены.

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