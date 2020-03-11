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Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
11.03.2020 16:16
Рубрика: Экономика

Как не наделать глупостей, когда падает рубль

Текст: Алексей Кретов
Эксперты рассказали, как не допустить ошибок в период колебания курса рубля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

1) Воздержаться от покупки валюты. "После того, как курс доллара и евро вырос, наиболее вероятно его последующее падение, нежели рост", - полагает руководитель проекта "Финшок" Антон Табах.

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2) Не скупать бытовую технику "про запас". Если стоимость зарубежных медикаментов и правда сильно зависит от курса валюты, то бытовая техника и автомобили уже давно производятся у нас, а значит их цены формируются не так жестко. Опыт 2014 года, когда годами не могли реализовать "запасы" телевизоров, хороший тому пример, указывает Табах.

Тем, кто планировал купить автомобиль, вполне можно сделать это сейчас, но только, если он вам действительно нужен. В 2020 году автомобили, скорее всего будут дорожать - в том числе, из-за роста утилизационного сбора и курса рубля. Даже компания "АвтоВАЗ" рассматривает возможность повышения цен на авто в связи с резким снижением курса рубля, говорит замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

3) Не снимать в панике деньги с депозитов. Банковская система устойчива - краха банков ожидать не стоит. А при досрочном снятии денег с депозитов полностью теряются накопленные проценты.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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4) Не продавать акции, купленные на пике стоимости. Это инструмент с долгосрочным горизонтом и надо быть готовым к тому, что держать деньги в этих инвестициях придется не один год, напоминает Макаров.

5) Отказаться от оформления новых кредитов и займов. "Желательно отказаться от кредитов и займов, как для последующей спекуляции, так и для плановых покупок, - считает консультант портала вашифинансы.рф Анна Заикина. - Никто не знает, как долго будет падение рынка и сколько времени уйдет на его восстановление. Наличие кредитов в кризис осложнит ваше положение, поэтому если вы раньше не занимались планированием своего бюджета, лучше заняться этим прямо сейчас".

6) Отказаться от покупок подешевевших акций на кредитные средства. Падение стоимости акций может затянуться, а проценты по кредиту выплачивать придется сразу, что неминуемо приведет к дополнительным расходам.

7) Если страшно, то ничего не делайте. "На эмоциях мы принимаем самые плохие решения. Поэтому если вы ощущаете панику и необходимость принятия срочных решений, то скорее всего, самое время остановиться, - говорит Заикина. - Отвлекитесь, почитайте книгу, займитесь домашними делами, не смотрите новости до того момента, пока не успокоитесь и не будете готовы вернуться к принятию взвешенных и осознанных финансовых решений".

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