Клебо поддержал решение норвежской федерации завершить участие в Кубке мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо поддержал решение Федерации лыжного спорта Норвегии отказаться от участия в заключительных этапах Кубка мира в сезоне-2019/20 из-за вспышки коронавируса.

Заключительные гонки пройдут в США и Канаде. Ранее норвежская федерация сообщила, что ее национальная команда на соревнованиях не выступит в качестве мер предосторожности. В связи с этим решением россиянин Александр Большунов гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира.

"Я поддерживаю решение Федерации лыжного спорта Норвегии на сто процентов. Мы должны внести свой вклад в борьбу с распространением вируса, как это сейчас делают все в мире. Это важнее, чем отправиться на заключительные гонки Кубка мира в Канаде и США", - сказал в эфире телеканала NRK Клебо, чьи слова приводит ТАСС.

Клебо c 1726 очками занимает второе место в общем зачете Кубка мира. В активе Большунова 2221 балл.