Косачев: Россия будет защищать права задержанного в США Фирсова

Правоохранительные органы США задержали Фирсова 7 марта в аэропорту Нью-Йорка по подозрению в продаже персональных данных.

"Судя по источнику (документы находятся в судебной базе - прим. "РГ"), американцы в очередной раз в нарушение имеющихся договоренностей не информировали наших дипломатов в США о задержании", - отметил сенатор.

Если это действительно так, то "необходимо обратить на это внимание местных властей и потребовать всей полноты информации о причинах и обстоятельствах задержания, а также добиваться личной встречи с задержанным и предоставления ему адвокатской помощи", считает Косачев.

"Защита юридических прав гражданина РФ в таких условиях - обязанность соответствующих российских структур", - подчеркнул глава международного комитета СФ.