Кто отменил выступления и гастроли из-за коронавируса?

Коронавирус стал главным ньюсмейкером последних дней. Свежая информация о новых заразившихся и странах, которые вводят ограничения из-за угрозы его распространения, поступает практически каждый час и сразу же оказывается в топах новостей.

В мире закрываются музеи, театры и даже соборы, как, например Собор Святого Петра в Ватикане. Отменяются спектакли и концерты, переносятся международные ярмарки и фестивали. Нам лишь остается следить за событиями и вносить изменения в международный культурный календарь.

Большой Московский цирк остановил выступления за рубежом

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского был вынужден отменить четыре спектакля в марте. Также в пресс-службе учреждения пояснили, что цирк временно перестал организовывать гастроли за рубежом из-за угрозы, связанной с распространением коронавируса.

Театр балета имени Якобсона перенес гастроли в Италию

Государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона перенес гастроли в Италию из-за эпидемии коронавируса. По словам руководителя труппы, заслуженного артиста России Андриана Фадеева, он принял это решение по договоренности с итальянской стороной. Гастроли, которые должны были начаться 11 марта в Перудже, а затем пройти через города Феррара, Пьяченца, Больцано, Лукка, Равенна и Кремона, пока перенесены на середину мая. Если, конечно, к этому времени ситуация с коронавирусом разрешится благоприятно.

Венская опера отменила спектакли до конца марта

Венская государственная опера отменила все концертные мероприятия с 10 по 31 марта. Зрителям пообещали, что вернуть билеты на эти спектакли они смогут до 30 июня. Это решение связано с тем, что 10 марта австрийские власти с целью борьбы с коронавирусом объявили о запрете на въезд для всех прибывающих из Италии, запрете проведения крупных массовых мероприятий под открытым небом с участием более 500 человек, а в закрытых помещениях с участием более 100 человек. Запрет будет действовать до апреля.

Пхеньянский международный кинофестиваль перенесен на октябрь

Открытие 18-го Пхеньянского международного кинофестиваля было перенесено на 16 октября. Традиционно фестиваль проходил в начале сентября, но в этом году было принято решение провести его позже - с 16 по 23 октября. Желающие принять участие в киносмотре могут присылать материалы в оргкомитет до 15 сентября.

Организаторы московского концерта группы Scooter ограничат число зрителей

Организаторы запланированного на 14 марта в клубе Adrenaline Stadium концерта популярной немецкой группы Scooter намерены выполнить требование мэрии Москвы и ограничить количество зрителей пятью тысячами человек. Несмотря на то, что клуб вмещает семь тысяч человек, общее количество людей на площадке не превысит пяти тысяч.

На 12 марта запланирован концерт группы в Санкт-Петербурге, который пока должен пройти в штатном режиме. Группа Scooter приехала в Россиию в рамках международного турне God Save The Rave Tour в поддержку будущей, двадцатой по счету, пластинки группы.

Американский музыкальный фестиваль Coachella запланирован на осень

В США на октябрь перенесли известный калифорнийский музыкальный фестиваль Coachella, который должен был пройти в апреле. Сообщается, что фестиваль пройдет в течение двух уик-эндов - с 9 по 11 и с 16 по 18 октября. Среди заявленных исполнителей значатся в том числе и российская группа "Ленинград" Сергея Шнурова, поп-певица Лана Дель Рей, рэпер Трэвис Скотт, а также рок-группа Rage Against the Machine.

Группа "Би-2" перенесла концерты в Чехии и Германии

Российская рок-группа "Би-2" объявила о переносе своих концертов в Чехии и Германии после того, как власти этих стран приняли решение ограничить массовые мероприятия. 11 марта музыканты должны были выступить в Праге, 13 марта в Бамберге и 15 марта в Дюссельдорфе. Организаторы обещают, что все купленные билеты будут действительны на новые даты, которые будут согласованы после снятия всех ограничений.