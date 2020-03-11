Логинов примет участие в этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии

Чемпион мира 2020 года Александр Логинов примет участие в этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Финляндии с 12 по 5 марта.

Логинов из-за плохого самочувствия неудачно выступил на предыдущем этапе соревнований в Чехии. В Нове-Место он участвовал в спринте, где финишировал на непривычном для себя 65-м месте. После этого он не выступал в Чехии, сославшись на плохое самочувствие.

Также было неизвестно, примет ли Логинов участие в этапе в Контиолахти из-за недомогания. Однако в среду тренерский штаб российской команды сообщил ТАСС, что лидер команды стартует в Финляндии.

12 марта пройдет спринтерская гонка, в которой, помимо Логинова, выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.

В программе соревнований также значатся гонка преследования, смешанная эстафета и сингл-микст.