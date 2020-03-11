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11.03.2020 14:27
Рубрика: В мире

МИД Таиланда уточнил выдачу виз по прибытии для россиян

Текст: Александр Саможнев
Таиланд планирует приостановить выдачу виз по прибытии гражданам 18 стран в связи с угрозой распространения коронавируса. Эта инициатива может коснуться лишь тех людей, которые прилетают в страну на более длительный срок, для чего и требуется виза, сообщили в таиландском МИД.

Граждане этих стран вместо визы по прибытии в Таиланде должны обратиться в таиландское посольство в своей стране, где, вероятно, потребуется медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие коронавируса. Изменения визового режима вступят в силу после публикации в "Королевской газете".

Фото: iStock
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В ведомстве также уточнили, что россияне, как и ранее, могут находиться в Таиланде 30 дней по штампу в паспорте в соответствии с двусторонним соглашением о 30-дневном безвизовом пребывании. "Пока это соглашение никто не отменял, оно остается в силе", - приводит ТАСС слова сотрудника МИД.

Напомним, 11 марта появилась информации Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Анупонга Паочинду об ужесточении выдачи виз по прибытии (Visa on Arrival - VoA. прим. "РГ") для граждан 18 стран на тайских иммиграционных контрольно-пропускных пунктах. В список входят Болгария, Бутан, Китай (включая Тайвань), Вануату, Грузия, Индия, Казахстан, Кипр, Мальта, Мексика, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия. Кроме того, освобождение от виз будет отменено для Южной Кореи, Италии.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Распространение коронавируса COVID-19

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