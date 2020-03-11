Mitsubishi Outlander обновился и не подорожал

Компания Mitsubishi объявила о начале производства обновленного Outlander. Цены и комплектации на кроссовер 2020 модельного года остались прежними.

Теперь все полноприводные версии Mitsubishi Outlander оснащаются интеллектуальной системой полного привода S-AWC с управляемым вектором тяги, которая позволяет более точно входить в повороты и управлять автомобилем более уверенно и комфортно.

Помимо этого, для кроссовера стал доступен новый 8-дюймовый тачскрин Mitsubishi Connect с поддержкой сервисов Apple Car Play и Android Auto. На сенсорном экране снижено время отклика и увеличена яркость дисплея на 54%. Обновился и блок климат-контроля. Температуру можно регулировать при помощи поворота регулятора, также была добавлена кнопка синхронизации климатических зон.

Во всех полноприводных модификациях Outlander появилась электрорегулировка поясничного подпора водительского кресла, а задний диван получил усиленную боковую поддержку, сменил жёсткость и материал обивки.

Напомним, Mitsubishi Outlander выпускают на заводе "ПСМА Рус" в Калуге. Цены на кроссовер лежат в диапазоне от 1 709 000 до 2 138 000 рублей.