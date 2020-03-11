Новый Toyota Highlander для России лишили одного из сидений

Представительство Toyota почти никогда не комментирует возможные новинки для российского рынка, их спецификации и даты появления. Тем более ценно найденное в открытой базе Росстандарта Одобрение типа транспортного средства на новый кроссовер Highlander. По всей видимости, он готовится к старту продаж в нашей стране.

Напомним, модель на новой архитектуре TNGA была представлена еще год назад на автосалоне в Нью-Йорке. Позже ее начали выпускать на заводе в штате Индиана, но потребителям в США новинку предложили лишь недавно. Так что фактически российский рынок не слишком отстанет от американского.

Интересно, что по габаритам "наш" Highlander слегка превзойдет западный. То ли обвес у нас будет иной, то ли считали эксперты по-разному, но в США кузов протянулся на 4 950 мм, а у нас - на 4 966 мм. Ширина, высота и колесная база совпадают: 1 930, 1 755 и 2 850 мм соответственно. Последний показатель, если сравнивать с автомобилем актуального поколения, вырос на 60 мм. Это было сделано для комфортного размещения троих пассажиров на заднем ряду. Общее число мест у американского Highlander выросло до восьми. А вот российскую версию этого новшества лишили - в салоне по-прежнему семь сидений.

Зато у нас не будет переднеприводных и тем более гибридных вариантов. Оснащать кроссовер станут атмосферным 6-цилиндровым мотором объемом 3,5 литра, который под наши налоговые требования дефорсировали с 299 до 249 л.с. Сэкономить предложено и на цене бензина - двигатель "переваривает" 92-й. Крутящий момент при этом агрегату сохранили - 356 Нм. А в паре с ним будет работать восьмиступенчатый "автомат".

В ОТТС указаны и некоторые опции. Это, в частности, климат-контроль, системы мониторинга давления воздуха в шинах, контроля устойчивости (VSC), распределения тормозного усилия (EBD), помощи при экстренном торможении (BAS), пробуксовке (TRC) и подъеме по склону (HAC).

Актуальный Toyota Highlander продается в России по цене от 3,5 млн рублей. Новый автомобиль будет отличаться от него другим дизайном передней и задней части. В профиль следующее поколение можно узнать по рельефным выштамповкам, делающим заднюю часть кузова визуально массивнее, и зеркалам, которые теперь стоят на ножках.