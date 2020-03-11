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11.03.2020 14:29
Рубрика: Власть

Путин рассказал о новых возможностях в турбулентный период

Текст: Кира Латухина
Турбулентные процессы на мировых рынках создают не только проблемы, но и возможности. В загородной резиденции президент РФ Владимир Путин встретился с инвесторами и заверил, что государство обеспечит необходимые условия для работы. Россия пройдет этот период достойно и спокойно, есть все шансы, что ключевые отрасли выйдут из ситуации более окрепшими.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Встреча планировалась еще до того, как начались турбулентные процессы на мировых энергетических, а затем и на фондовых и валютных рынках, но тем она будет полезнее и интереснее, заметил Владимир Путин. У правительства и Центробанка достаточно инструментов и ресурсов, чтобы сохранять стабильность на фоне макроэкономической неустойчивости.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Минфин отменил размещение госдолга до стабилизации рынка

Президент напомнил, что вчера уже заявил в Госдуме: "Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно". И есть все шансы, что ключевые отрасли производства выйдут из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к очень серьезной конкурентной борьбе, полагает он. Это, безусловно, должно отразиться позитивным образом на всей российской экономике, уверен Путин.

"Задача правительства и ЦБ - чтобы всякие негативные явления, связанные с этими процессами, были минимизированы, чтобы граждане не почувствовали их на себе", - пояснил глава государства. "Мы со своей стороны будем делать все, чтобы... создать условия для вашей работы, гарантировать эти вложения, обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски, связанные в том числе с деятельностью административных и правоохранительных структур", - заверил он инвесторов.

Создаются не только проблемы, но и дополнительные возможности, заметил Путин и высоко оценил то, что собравшиеся вкладывают в высокотехнологичные сферы. Это важно для реализации стратегических целей с точки зрения перевода экономики на инновационные рельсы, на изменение ее структуры.

Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
Мишустин провел совещание по сохранению стабильности российской экономики

Ситуацию волатильности на мировых фондовых рынках председатель правительства Михаил Мишустин назвал непростой. "Правительство с ЦБ делает все необходимое для стабилизации", - заверил он. Сформирована комиссия по повышению устойчивости экономики.

"Кризис - это время и для эффективных инвесторов и грамотных инвестиций в высокотехнологичные направления", - сказал премьер-министр, подчеркнув, что именно сейчас очень важно создать в России условия для работы венчурных фондов и соответствующий рынок. Завтра кабмин рассмотрит законопроект о защите капиталовложений - это позволит снизить риски для инвесторов и укрепить интерес к вложениям.

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