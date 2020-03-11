Рассекречены характеристики премиум-кроссовера Chery для России

Chery всерьез готовится к старту продаж в России премиум-кроссовера Exeed TXL и накануне получила на эту модель Одобрение типа транспортного средства. Этот документ рассекретил все характеристики автомобиля, который, если верить последним сообщениям компании, выйдет на наш рынок в третьем квартале.

Согласно ОТТС, Exeed TXL будет иметь следующие характеристики: 4775 x 1885 x 1706 мм, колесная база - 2800 мм. Несмотря на просторный салон (для сравнения: длина Chery Tiggo 8 - 4700 мм) в нем разместятся только 5 человек.

Оснастят кроссовер для России турбированным мотором объемом 1,6 литра, который выдает 186 л.с. мощности и 275 Нм крутящего момента. Опять же сопоставим с только что вышедшим на рынок флагманом Chery: у него 2-литровый двигатель, но он способен развить лишь 170 л.с.

Фото: Пресс-служба Chery.

Вместо вариатора здесь преселективная роботизированная трансмиссия - 7DCT мокрого типа. А главное отличие - Exeed TXL, на котором, казалось бы, не захочется выезжать на пересеченную местность, получит полный привод. У кроссоверов в модельном ряду Chery такой опции до сих пор не было. Отметим, кстати, что задняя подвеска у новинки независимая рычажная, передняя - Макферсон.

В ОТТС также указаны два типоразмера шин - 225/60 R18 и 225/55 R19, не считая "докатки". А еще - широкий список опций. Особенно обращают на себя внимание те, что предлагаются по заказу, - люк с электроприводом, "панорама", обогрев ветрового стекла, рулевого колеса и задних сидений, боковые подушки и "шторки" безопасности, камера заднего вида и привод пятой двери.

Сколько будет стоить Exeed TXL, пока неизвестно. Но очевидно, что он будет дороже Tiggo 8, который оценили в 1,7 млн рублей.