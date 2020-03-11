Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 28

В Москве еще шесть человек заболели коронавирусом, в Подмосковье - еще два. Таким образом, в России официально зарегистрировано 28 случаев заболевания COVID-19.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели", - рассказали в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Власти Москвы уже установили всех контактировавших с новыми заразившимися, они находятся под наблюдением.

При этом у одного из пациентов, ребенка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем.

В среду Всемирная организация здравоохранения признала, что распространение нового коронавируса COVID-19 обрело характер пандемии. На данный момент это заболевание затронуло 118 тысяч человек в 114 странах.