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11.03.2020 20:44
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Матчи РПЛ в Москве смогут посетить не более 5000 человек

Текст: Максим Домчев

Матчи российской премьер-лиги в Москве будут проходить с присутствием не более 5000 человек, включая команды, персонал клубов и стадионов.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности" из-за риска распространения коронавируса, в котором ограничил проведение массовых мероприятий, включая спортивные, до 10 апреля. Согласно указу, запрещается проведение матчей, на которых, с учетом спортсменов, работников клубов и стадионов, присутствовало бы более 5000 человек.

В среду РФС и РПЛ провели совещание, на котором обсуждалась эта проблема. Как сообщает пресс-служба Лиги, до 10 апреля 2020 года на матчи на территории Москвы будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.

Фото: @PescaraCalcio/ twitter.com
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До 10 апреля 2020 года в Москве планируется провести следующие матчи: ЦСКА - "Уфа", "Локомотив" - "Оренбург", ЦСКА - "Зенит", "Спартак" - "Уфа", "Динамо" - ЦСКА.

"О решении клубов Российской Премьер-Лиги, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В тоже время 21 марта в Екатеринбурге матч РПЛ между "Уралом" и "Рубином" пройдет без зрителей по решению местных властей. Относительно других домашних игр уральцев решение пока не принято.

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