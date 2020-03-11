Матчи РПЛ в Москве смогут посетить не более 5000 человек

Матчи российской премьер-лиги в Москве будут проходить с присутствием не более 5000 человек, включая команды, персонал клубов и стадионов.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности" из-за риска распространения коронавируса, в котором ограничил проведение массовых мероприятий, включая спортивные, до 10 апреля. Согласно указу, запрещается проведение матчей, на которых, с учетом спортсменов, работников клубов и стадионов, присутствовало бы более 5000 человек.

В среду РФС и РПЛ провели совещание, на котором обсуждалась эта проблема. Как сообщает пресс-служба Лиги, до 10 апреля 2020 года на матчи на территории Москвы будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.

До 10 апреля 2020 года в Москве планируется провести следующие матчи: ЦСКА - "Уфа", "Локомотив" - "Оренбург", ЦСКА - "Зенит", "Спартак" - "Уфа", "Динамо" - ЦСКА.

"О решении клубов Российской Премьер-Лиги, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В тоже время 21 марта в Екатеринбурге матч РПЛ между "Уралом" и "Рубином" пройдет без зрителей по решению местных властей. Относительно других домашних игр уральцев решение пока не принято.