На Колыме обнаружили бесхозный склад с ядовитыми веществами

Прокуратура Хасынского района Магаданской области начала проверку информации, размещенной в СМИ, о бесхозном складе опасных химических реагентов. Он находится неподалеку от поселка Карамкен.

Как ранее писала "РГ", попасть в него могут все желающие: территория не огорожена и никем не охраняется. Там хранятся бочки с пометкой "Яд" и изображением черепа и скрещенных костей. Белый вспененный порошок рассыпан по полу, чувствуется сильный химический запах.

По словам магаданского эксперта, кандидата географических наук Михаила Замоща, этот объект является бывшим складом химических реагентов, которые использовали на Карамкенском ГМК для обогащения золотосодержащих руд.

"В настоящее время администрацией Хасынского городского округа проведены мероприятия по инвентаризации данных реагентов, в ходе которых установлено, что они относятся к веществам второго и третьего класса опасности и используются, в том числе в энергетике, целлюлозно-бумажной промышленности и иных целях", - сообщает прокуратура области.

Во время проверки надзорный орган выяснит, кто должен организовать хранение опасного имущества в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.