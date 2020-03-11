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11.03.2020 16:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Строители культурного кластера во Владивостоке договорились с работодателем

Текст: Мария Шепталова
Строительство музейно-театрального комплекса во Владивостоке стало важным событием для региона. К сожалению, без проблем не обошлось. Ранее "РГ" уже писала о том, что строители комплекса на острове Русский, а это почти 2000 человек, пожаловались на неполную выплату заработной платы и плохие условия труда, проживания и питания. СК РФ по Приморскому краю начал доследственную проверку указанных фактов. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехали представители фонда "Национальное культурное наследие" и компании-подрядчика.

"Совместно с компанией-подрядчиком мы разбираемся в сложившейся ситуации. По имеющейся на данный момент информации, требования строителей не связаны с заработной платой, она выплачивается в полном объеме, в том числе за февраль. Претензии связаны с изменением порядка выплаты премий", - объясняет Президент фонда "Национальное культурное наследие" Наталья Волынская

Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
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Она отметила, что средняя заработанная плата в компании гораздо выше, чем в среднем по региону (30 000- 40 000 рублей) и составляет 73 000 рублей, а минимальная - 57 817. Более того, строители живут в общежитиях и арендованных компанией хостелах, они обеспечены качественной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, получают бесплатное питание.

В свою очередь, в компании-подрядчике уверяют, что они выполняют перед рабочими все свои обязательства. По их словам, строительство культурного кластера осуществляется строго в соответствии со сроками, обозначенными планом-графиком Правительства РФ.

Возникшую ситуацию они объясняют недопониманием. Согласно трудовому договору между работодателем и работником, заработная плата состоит из обязательной части и премии. Изменение порядка выплаты премий и вызвало недовольство рабочих. В компании настаивают, что премия должна напрямую зависеть от "выработки производственного плана". Для мотивации сотрудников было принято решение перейти на сдельную оплату труда, когда объем работы каждого строителя оценивается и поощряется индивидуально.

Наталья Волынская заверила, что строительный объект открыт для работы проверяющих ведомств, и по первому требованию они готовы передать всю необходимую документацию.

Фото: Лена Балакирева
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Сейчас на строительной площадке руководство компании работает вместе с представителями следственных органов СК РФ по Приморскому краю, Прокуратурой, Гострудинспекцией и Роспотребнадзором. Надеемся, это позволит оперативно разобраться с претензиями рабочих и решить возникшие вопросы.

Напомним, что музейно-театральный комплекс во Владивостоке состоит из двух площадок - на острое Русский, рядом с Дальневосточным федеральным университетом, и на одной из самых высоких сопок города - Орлином Гнезде. Там разместится концертный зал Мариинского театра, музейный комплекс с фондохранилищем, где заработают филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и других музеев. На Русском - хореографическая, музыкальная школы, жилой комплекс для преподавателей, артистов и общежития для обучающихся. На острове ведется одновременное строительство всех девяти зданий.

Культура Театр Культура Музыка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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