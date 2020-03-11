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11.03.2020 11:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Во Владивостоке строители пожаловались на недоплаты

Текст: Анна Бондаренко

Следственный комитет и прокуратура Приморского края организовали проверки информации о частичных невыплатах заработной платы строителям музейного-театрального комплекса во Владивостоке на острове Русский.

Сегодня рабочие компании, которая работает на объекте, вышли к отделу кадров. Они жаловались на неполную выплату заработной платы, плохие условия труда, проживания и питания.

Фото: iStock
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Как сообщает СК РФ по Приморскому краю, следователи начали доследственную проверку по факту невыплаты заработной платы работникам.

"В настоящее время устанавливается количество работников, сумма и срок задолженности по заработной плате. В ходе проверки изымается необходимая документация, опрашиваются сотрудники и представители организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в СК.

Прокуратура Приморья заявила, что вместе со специалистами региональной Государственной инспекции труда и управления Роспотребнадзора проверит исполнение работодателем трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Напомним, что музейно-театральный комплекс во Владивостоке состоит из двух площадок - на острое Русский, рядом в Дальневосточным федеральным университетом, и на одной из самых высоких сопок города - Орлином Гнезде. Там разместится концертный зал Мариинского театра, музейный комплекс с фондохранилищем, где заработают филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и других музеев. На Русском - хореографическая, музыкальная школы, жилой комплекс для преподавателей, артистов и общежития для обучающихся. На острове ведется одновременное строительство всех девяти зданий.

Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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