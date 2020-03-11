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11.03.2020 16:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ФАС возбудила второе дело из-за подорожания медицинских масок

Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о возбуждении еще одного дела из-за повышения цен на медицинские маски. В картельном сговоре подозреваются четыре компании. Они поставляли маски в Тыву, Хакасию и Красноярский край с декабря 2019 года по февраль 2020 года.

Дело возбуждено в отношении четырех игроков: "ФК Гранд Капитал Красноярск", "Медико-техническая фирма "Мединстал", "Пульс Красноярск" и "Центр внедрения "Протек". Как отмечают в ФАС, с декабря по февраль закупочные цены компаний существенно не менялись, однако цены на медицинские маски, поставляемые на территорию республик Хакасия и Тыва, были завышены на 132-408%.

Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
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"Для Красноярского края оптовики устанавливали экономически обоснованные цены, а "нажиться" решили на других регионах", - подчеркнул статс-секретарь, замруководителя ФАС Андрей Цариковский.

По его мнению, завышение цен на маски имеет все признаки "экономического мародерства" в условиях повышенного спроса.

Это уже второе дело о картеле поставщиков медицинских масок в России по итогам проверки, проведенной антимонопольной службой. Первое было возбуждено в Санкт-Петербурге. "Несмотря на неоднократные предупреждения ФАС о недопустимости такого поведения, некоторые поставщики, пользуясь ситуацией, вступают в ценовые сговоры", - констатирует начальник управления по борьбе с картелями ведомства Андрей Тенишев.

Он напоминает, что законом за это предусмотрена административная ответственность в виде "оборотных" штрафов (процент от прибыли) для самих компаний и уголовная ответственность для должностных лиц.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва СФО Хакасия СФО Красноярский край Распространение коронавируса COVID-19

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