В республике два года длилось следствие и суд над фермером Джульеттой Кардановой, получившей господдержку. В итоге Чегемский районный суд, признав ее виновной в подделке документов, снял обвинения в мошенничестве.

Об этом, прямо скажем, странном уголовном деле мы писали в минувшем году ("Ловушка для Джульетты", "РГ" от 04.11.2019). История фермера из селения Нартан, на наш взгляд, наглядно иллюстрирует неразбериху с предоставлением в Кабардино-Балкарии бюджетной помощи аграриям. В итоге свыше сотни фермеров республики, получивших гранты минсельхоза, оказались привлечены к уголовной ответственности и признаны судом мошенниками. А ведь их документы прошли конкурсный отбор, и претензий у членов комиссии, которая определяла, кому выделить деньги, к ним не было. Почему же тогда они возникли у правоохранительных органов? По мнению экспертов, это возможно в том случае, когда одни незаконно выдают субсидии, другие закрывают на это глаза, а третьи требуют свою долю.

Именно в такую ситуацию попала Джульетта Карданова, получившая в 2016 году грант по программе "Начинающий фермер". Она вместе с братьями с детства ухаживала за животными. Повзрослев, получила два высших образования, защитила кандидатскую работу. На момент подачи документов на получение гранта она преподавала в вузе. Тогда члены комиссии ей сказали, что впервые за грантом обратился фермер с ученой степенью.

У Кардановой было небольшое подсобное хозяйство с восемью коровами. Грант понадобился, чтобы расширить его и приобрести скот. На выделенные один миллион 106 тысяч рублей она купила 15 голов КРС и занялась расширением фермы. В соответствии с требованиями программы взяла на работу двух человек, исправно платила им зарплату, отчисляла налоги. В общем, дела шли в гору.

Поэтому вызов в райотдел полиции весной 2018 года стал для начинающего фермера полной неожиданностью. Ей поставили в вину, что она, мол, умышленно скрыла факт преподавания в вузе, а также предоставила якобы поддельную справку об отсутствии задолженности по налогам. Джульетта опешила, ибо ни от кого ничего не скрывала, а фальшивками никогда не занималась. Тем не менее делу дали ход. Вскоре ей передали, что готовы закрыть его. Назвали и цену вопроса - миллион рублей. О вымогательстве Карданова тут же проинформировала прокуратуру. После этого следователь спешно уволился, но его коллеги довели до суда ставшее резонансным дело строптивой фермерши.

Слушания под председательством Галины Пшуковой шли в Чегемском районном суде больше года. Кардановой предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), санкции которой предусматривают до десяти лет лишения свободы. Однако в ходе процесса надзорное ведомство кардинально поменяло позицию. Выступая в прениях, прокурор заявил, что признаков мошенничества в ее действиях нет, так как и скот, и ферма имеются. "В гражданском иске заместителя прокурора Чегемского района Кабардино-Балкарии о взыскании с Кардановой ущерба в размере 1 105 636 рублей отказать за необоснованностью", - говорится в приговоре.

- Благо хоть это признали, - говорит Джульетта. - Ведь сначала прокурор согласился с абсурдным, иначе не назову, обвинением и направил дело в суд. И только после того, как оно стало буквально разваливаться под напором представленных мною фактов и показаний свидетелей, вынужден был признать, что я не мошенница.

Снято обвинение в том, что при получении гранта она скрыла свою работу в вузе. Как выяснилось, федеральные требования предоставления грантов не содержат нормы о запрете на нее. Кроме того, свидетели показали: Карданова не скрывала, что преподает в вузе, и членам комиссии это было известно.

- Я рано потеряла отца, поэтому с юности пришлось много трудиться, чтобы помочь маме поднять братьев, - рассказывает Джульетта. - Училась всегда на отлично, окончила два вуза, защитила кандидатскую диссертацию. Всего добилась сама и никогда никого не обманывала.

За время хождения по правоохранительным и судебным коридорам молодая женщина заболела гипертонией и лишилась ребенка. Полученный грант обернулся и финансовыми убытками.

- После возбуждения уголовного дела мне запретили продавать выращенный скот, - поясняет она. - Дали 1,1 миллиона, а только на корм я потратила полтора миллиона. Могла бы за это время еще как минимум 12 голов КРС реализовать на мясо и столько же приобрести молодняка, но вместо этого приходится убытки подсчитывать.

И предъявить счет некому, ведь Кардановой пока не удалось полностью снять с себя обвинения. А все из-за ксерокопии справки об отсутствии задолженности по налогам, которую следствие посчитало подделкой. Хотя к моменту получения гранта долгов по налогам у Кардановой не имелось, а значит, подделывать документ не было никакой необходимости.

К тому же начальник управления минсельхоза Кабардино-Балкарии Ирина Кулакова сообщила в суде, что ведомство само занимается проверкой наличия либо отсутствия задолженности по обязательным платежам, поэтому у фермеров подобные документы никто не запрашивает. Джульетта также заявила суду, что не предоставляла комиссии ксерокопию справки, которую назвали липовой. То есть следователь, даже не выяснив происхождение документа, ошибочно посчитал его наличие необходимым условием для получения гранта. Но при этом обвинение в подделке документов с Кардановой почему-то не сняли. По ее мнению, "суд просто прикрыл мантией очевидные огрехи следствия", и соглашаться с этим она не намерена.

За подделку документов Кардановой присудили штраф в размере 40 тысяч рублей, и тут же от него освободили из-за истечения срока давности правонарушения. Однако Карданова намерена добиваться полного оправдания.

Комментарий

Жантемир Губачиков, уполномоченный по защите прав фермеров и малых форм хозяйствования в Кабардино-Балкарии:

- С участием опытных юристов была подготовлена общественная экспертиза обоснованности предъявленного Кардановой обвинения, которая убедительно доказывает, что в действиях фермера нет состава преступления. Представляя данное заключение суду, я просил вынести оправдательный приговор, но, к сожалению, этого не случилось.

Мы будем добиваться снятия с Кардановой всех обвинений. Это принципиально важно, причем не только для нее. Ведь в КБР примеров, когда возбуждаются уголовные дела при отсутствии состава преступления, достаточно много, что, безусловно, тревожит общественность. Недавно нам удалось добиться прекращения уголовного преследования Ирины Тлеиншевой, которая, как и Джульетта Карданова, была обвинена в мошенничестве при получении субсидий на создание фермерского хозяйства. Надеемся на поддержку Фемиды и в других делах. Так, три года в республике продолжается судебный процесс по аналогичному делу фермера Хасана Адамокова. В настоящее время его кассационная жалоба принята к рассмотрению Верховным судом РФ.