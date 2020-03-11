В российских регионах задумали повысить скоростной режим на трассах

В ряде регионов России на участках федеральных трасс может быть повышен скоростной режим до 110 километров в час. Вопрос будет обсуждаться в 2020-2021 годах Росавтодором и заинтересованными ведомствами.

Предполагается, что изменения скоростного режима произойдут в семи регионах страны.

Речь идет, как сообщают РИА Новости, об участках федеральных трасс в Ставропольском крае, Дагестане, Чеченской Республике, а также в Ярославской, Рязанской, Пензенской и Свердловской областях.

Отметим, что в прошлом году скоростной режим был повышен с 90 до 110 километров в час на 44 участках федеральных трасс общей протяженностью свыше 121 километра.