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11.03.2020 12:28
Рубрика: Дороги

В российских регионах задумали повысить скоростной режим на трассах

Текст: Николай Грищенко
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

В ряде регионов России на участках федеральных трасс может быть повышен скоростной режим до 110 километров в час. Вопрос будет обсуждаться в 2020-2021 годах Росавтодором и заинтересованными ведомствами.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Предполагается, что изменения скоростного режима произойдут в семи регионах страны.

Речь идет, как сообщают РИА Новости, об участках федеральных трасс в Ставропольском крае, Дагестане, Чеченской Республике, а также в Ярославской, Рязанской, Пензенской и Свердловской областях.

Отметим, что в прошлом году скоростной режим был повышен с 90 до 110 километров в час на 44 участках федеральных трасс общей протяженностью свыше 121 километра.

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