Петербурженка обжаловала свое помещение под коронавирусный карантин

В Санкт-Петербургский городской суд подана жалоба от Аллы Ильиной, экс-пациентки Боткинской больницы, которая несколько недель назад была принудительно направлена на коронавирусный карантин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на саму петербурженку.

Рассмотрение дела назначено на 30 марта. Девушка через суд пытается обжаловать сам факт принудительной госпитализации в медицинское учреждение.

История Алли Ильиной прогремела на всю страну. Девушка отдыхала в Китае, когда там начал бушевать коронавирус. По прилету в Петербург Ильина несколько дней находилась дома, а затем, почувствовав недомогание, обратилась к врачам.

Доктора предложили девушке обследоваться в Боткинской больнице. В медучреждении девушку сразу же поместили под карантин. Девушка не ожидала, что проведет в боксе две недели и сбежала на третий день. А потом рассказала о своем побеге в социальных сетях. Следом за ней из-под карантина сбежали еще трое пациентов.

Специалисты больницы, Роспотребнадзора и комитета по здравоохранению уговаривали Ильину вернуться, а потом подали в суд. Суд встал на сторону врачей и пациентку обязали вернуться в больничную палату. Девушка провела там три дня, а затем ее выписали - она оказалась полностью здорова.

Сейчас, по данным комитета по здравоохранению, на коронавирусном карантине находится 87 человек. В Боткинской больнице усилили меры безопасности и больше инцидентов с побегами пациентов не зафиксировано.