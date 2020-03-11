В Суворовском музее оркестр "Таврический" сыграет Бетховена

Новый совместный проект оркестра "Таврический" и Государственного мемориального музея имени Суворова "Эпоха великого генералиссимуса" откроется 13 марта в музее. В этот день здесь в исполнении оркестра "Таврический" под управлением его художественного руководителя и дирижера Михаила Голикова прозвучат две знаменитые симфонии Бетховена - № 5 и № 8.

Проект задуман как демонстрация творчества великих композиторов - современников Александра Суворова, близких ему по духу.

- Имя и подвиги Суворова - это наследие и европейской культуры, и российской, - говорит художественный руководитель оркестра "Таврический" Михаил Голиков. - Единственный в России мемориальный музей Суворова строился как храм в честь генералиссимуса и обладает уникальной акустикой, она здесь практически как у храма. Я уверен, что музей Суворова - место, где должна звучать музыка и прославляться искусства.

Первым автором цикла концертов "Эпоха великого генералиссимуса" Людвиг ван Бетховен выбран не случайно.

- Он, несомненно, великий человек, живший в одну эпоху с Суворовым и

близкий ему по духу, - отмечает Михаил Голиков. - Силу своего мужества Бетховен неоднократно доказывал борьбой с собственным недугом и способностью жить и творить, несмотря на все удары судьбы.

Звучание музыки Бетховена для Петербурга тоже неслучайно, особенно в годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Произведения Бетховена играли в осаждённом Ленинграде.

- Существуют задокументированные свидетельства того, что немецкие солдаты, слушая Бетховена, нарушали приказы, не вылетали на бомбёжки, вовсе отказывались нападать на город, который чтит гуманистическое наследие человечества, - подчеркивает Голиков.

Через две недели, 26 марта, под сводами Суворовского музея в исполнении оркестра "Таврический" прозвучат бетховенские симфония №3 "Героическая" и №7.