В Суворовском музее оркестр "Таврический" сыграет Бетховена

Новости

В Шеффилде из туристического центра похитили всю туалетную бумагу 13:31
Минкомсвязь против компенсации расходов за "Доступный интернет" 13:25
Кличко объявил карантин в Киеве из-за угрозы коронавируса 13:24
Mitsubishi Outlander обновился и не подорожал 13:22
Турция угрожает Евросоюзу наплывом беженцев за невыполнение обещаний 13:20
Две туристки из Винницы оставили автографы на фреске Рафаэля 13:17
Челябинского депутата обвинили в махинациях с квартирами 13:13
На социальное развитие Бурятии выделено 6,7 млрд рублей 13:08
В Совфеде объявлен перерыв для обсуждения закона о поправках в Конституцию 13:07
Космонавт сфотографировал ночной Краснодар с борта МКС 13:03
Российский лыжник Большунов выступит на этапах Кубка мира в Канаде и США 12:59
Синоптики рассказали, как долго продлится аномальное тепло 12:53
Полиция Орла закрыла подпольный покерный клуб 12:52
ХК ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи Кубка Гагарина 12:50
В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов 12:49
Пять человек погибли в результате авиакатастрофы в Австралии 12:48
Авиакомпания "Победа" отменила полеты в Израиль 12:43
На заседании Госдумы присутствовали украинские депутаты 12:41
В Кавказском заповеднике насчитали рекордное число зубров 12:39
Путин обсудил с генсеком ОДКБ вопросы борьбы с терроризмом 12:35
"БелАЗ" провел обучение специалистов золотодобывающих компаний 12:32
В Петербурге вынесли приговор по делу о драке матерей в детсаду 12:31
США отказались продавать Турции Patriot из-за С-400 12:30
В российских регионах задумали повысить скоростной режим на трассах 12:28
116 стран и территорий ограничили въезд из Южной Кореи 12:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
11.03.2020 12:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Суворовском музее оркестр "Таврический" сыграет Бетховена

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Новый совместный проект оркестра "Таврический" и Государственного мемориального музея имени Суворова "Эпоха великого генералиссимуса" откроется 13 марта в музее. В этот день здесь в исполнении оркестра "Таврический" под управлением его художественного руководителя и дирижера Михаила Голикова прозвучат две знаменитые симфонии Бетховена - № 5 и № 8.
Фото: Пресс-служба симфонического оркестра "Таврический" Фото: Пресс-служба симфонического оркестра "Таврический"
Фото: Пресс-служба симфонического оркестра "Таврический"

Проект задуман как демонстрация творчества великих композиторов - современников Александра Суворова, близких ему по духу.

- Имя и подвиги Суворова - это наследие и европейской культуры, и российской, - говорит художественный руководитель оркестра "Таврический" Михаил Голиков. - Единственный в России мемориальный музей Суворова строился как храм в честь генералиссимуса и обладает уникальной акустикой, она здесь практически как у храма. Я уверен, что музей Суворова - место, где должна звучать музыка и прославляться искусства.

Фото: iStock
Эрмитаж и Apple сняли фильм-прогулку по музею

Первым автором цикла концертов "Эпоха великого генералиссимуса" Людвиг ван Бетховен выбран не случайно.

- Он, несомненно, великий человек, живший в одну эпоху с Суворовым и

близкий ему по духу, - отмечает Михаил Голиков. - Силу своего мужества Бетховен неоднократно доказывал борьбой с собственным недугом и способностью жить и творить, несмотря на все удары судьбы.

Звучание музыки Бетховена для Петербурга тоже неслучайно, особенно в годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Произведения Бетховена играли в осаждённом Ленинграде.

- Существуют задокументированные свидетельства того, что немецкие солдаты, слушая Бетховена, нарушали приказы, не вылетали на бомбёжки, вовсе отказывались нападать на город, который чтит гуманистическое наследие человечества, - подчеркивает Голиков.

Через две недели, 26 марта, под сводами Суворовского музея в исполнении оркестра "Таврический" прозвучат бетховенские симфония №3 "Героическая" и №7.

Культура Музыка Классика Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
За нарушения на голосовании по Конституции грозят четыре года тюрьмы
Путин оценил на тройку российско-американские отношения
Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Почему группа Little Big достойна поехать на "Евровидение"
Какие уличные фестивали пройдут в Москве в 2020 году