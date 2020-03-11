ФСБ опубликовала видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир" в Крыму

Управление ФСБ по Республике Крым опубликовало видеозапись задержания четырех членов ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Рано утром сотрудники ФСБ при силовой поддержке бойцов ОМОНа провели обыски в домах пяти организаторов и участников террористической ячейки, один из которых сейчас работает на Украине. Найдены листовки, пропагандистская литература и экстремистские материалы, в том числе "Исламская акыда как доктрина единобожия", "Концепция Хизб ут-Тахрир", "Программа "Хизб ут-Тахрир". Также изъяты на экспертизу средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся подозреваемыми для террористической деятельности.

- Выяснилось, что члены террористической структуры занимались антиконституционной деятельностью, руководствуясь доктриной создания так называемого "всемирного халифата", - уточнили в ФСБ. - Их действия были направлены на разрушение институтов светского общества и насильственное свержение действующей власти. Используя строгую конспирацию, они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.

Подозреваемые доставлены в следственный изолятор. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Сами фигуранты и их адвокаты по традиции полностью отрицают свою вину и заявляют, что найденные в их домах улики, в частности экстремистская литература, подброшены. Вскоре суд изберет "тахрировцам" меру пресечения.

Террористическая религиозная организация "Хизб ут-Тахрир" решением Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической, ее деятельность запрещена в России.