Новости

Петербургские ученые нашли способ выявлять ртуть в окружающей среде 19:32
Под Тамбовом нашли тело пропавшей школьницы 19:15
Петербурженка обжаловала свое помещение под коронавирусный карантин 19:08
Ford распродает имущество заводов в России 18:41
ФСБ опубликовала видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир" в Крыму 18:37
В Болгарии зафиксирована первая смерть от коронавируса 18:28
В РПЦ призвали соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом 18:26
На Ставрополье СК проверит факт нападения на "скорую" 18:25
Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы 18:22
Отельеры надеются компенсировать нехватку китайских туристов европейцами 18:16
"Аэрофлот" с 13 марта сократит полеты в Италию, Испанию, Францию и Германию 18:15
Клишас: КС даст ответ на запрос по поправке Терешковой в течение 7 дней 18:14
Вышел второй русский трейлер сериала с Николь Кидман "Отыграть назад" 18:14
Стартовал автопробег Тотального диктанта из Таллина в Петербург 18:13
Белорусский студент стал призером работ в жанре массмедиа 18:12
В Удмуртии заведующую кладбищем задержали за взятку 17:56
Совет Думы отменил парламентский форум из-за коронавируса 17:51
Вторые летные испытания тактической гиперзвуковой ракеты прошли в США 17:51
В Каталонии своими соотечественниками считают Колумба, Шекспира и да Винчи 17:50
Калужанин осужден на 20 лет за похищение людей, изнасилование и убийство 17:45
Замглавы МЭР РФ назначен Алексей Херсонцев 17:21
В Челябинске объяснили ЧП с новым низкопольным трамваем 17:15
Мишустин возглавил правкомиссию по бюджетным проектировкам 17:14
На Кубани хакер получил 3,8 года колонии за компьютерные вирусы 17:08
В театре рассказали о состоянии актрисы Валентины Талызиной 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
11.03.2020 18:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ опубликовала видео задержания членов "Хизб ут-Тахрир" в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Управление ФСБ по Республике Крым опубликовало видеозапись задержания четырех членов ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
В Крыму задержаны предполагаемые члены "Хизб ут-Тахрир"

Рано утром сотрудники ФСБ при силовой поддержке бойцов ОМОНа провели обыски в домах пяти организаторов и участников террористической ячейки, один из которых сейчас работает на Украине. Найдены листовки, пропагандистская литература и экстремистские материалы, в том числе "Исламская акыда как доктрина единобожия", "Концепция Хизб ут-Тахрир", "Программа "Хизб ут-Тахрир". Также изъяты на экспертизу средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся подозреваемыми для террористической деятельности.

- Выяснилось, что члены террористической структуры занимались антиконституционной деятельностью, руководствуясь доктриной создания так называемого "всемирного халифата", - уточнили в ФСБ. - Их действия были направлены на разрушение институтов светского общества и насильственное свержение действующей власти. Используя строгую конспирацию, они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.

Подозреваемые доставлены в следственный изолятор. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Сами фигуранты и их адвокаты по традиции полностью отрицают свою вину и заявляют, что найденные в их домах улики, в частности экстремистская литература, подброшены. Вскоре суд изберет "тахрировцам" меру пресечения.

Террористическая религиозная организация "Хизб ут-Тахрир" решением Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым РГ-Видео

Главное сегодня

Курс доллара превысил 72 рубля
В ЦИК РФ представили символику голосования по поправкам в Конституцию
ФАС возбудила второе дело из-за подорожания медицинских масок
Белоусов: Рисков спада экономики пока не видно
МИД Таиланда уточнил порядок выдачи виз по прибытии для россиян
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту