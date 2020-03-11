В Крыму начались обыски у возможных участников "Хизб ут-Тахрир"

В Бахчисарайском районе Крыма силовики начали проводить обыски в домах сразу нескольких местных жителей, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

Оперативно-следственные действия проходят в Бахчисарае и Холмовке в домах у семи местных жителей, часть из которых называют себя "гражданскими журналистами". У них изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации и запрещенная в России религиозная литература.

Отметим, что экстремистская религиозная организация "Хизб ут-Тахрир" решением Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической, ее деятельность запрещена в России.