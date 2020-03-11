Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в "Зенит"

Нападающий "Зенита" Александра Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", опроверг свои слова о нежелании возвращаться в клуб с берегов Невы.

В интервью YouTube-каналу "КраСава" Кокорин признался, что после истории с его переходом в "Сочи", он не намерен после окончания срока аренды не намерен возвращаться в "Зенит".

"На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу", - сказал он.

Однако позже Кокорин в Instagram опроверг свои высказывания.

"Данная информация не является правдой. Я не говорил такого. Журналисты ищут конфликт там, где его нет", - написал Кокорин.

Позже Евгений Савин заявил, что появившийся пресс-релиз с высказываниями Кокорина о "Зените" - следствие работы редакторов, которые написали то, чего не было в самом ролике.