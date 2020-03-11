Космонавт сфотографировал ночной Краснодар с борта МКС

Роскосмос на своей официальной странице в Instagram опубликовал снимок Краснодара, сделанный с околоземной орбиты космонавтом Олегом Скрипочкой. В кадре запечатлены ночные огни кубанской столицы.

"В эпоху спутниковых карт мало кого удивишь космическими фотоснимками. Но как же красив вид на ночной Краснодар с борта Международной космической станции. Пишите в комментариях, если были или живете там, или отмечайте друзей из этого города!" - говорится в сообщении.

50-летний космонавт Олег Скрипочка - уроженец города Невинномысска Ставропольского края. Мужчина совершил три полета на орбиту, провел более 16 часов работ в открытом космосе.

Сейчас Скрипочка находится в своей третьей экспедиции на корабле "Союз МС-15, стартовавшем с космодрома Байконур 25 сентября 2019 года. В начале февраля 2020 года на МКС состоялась "пересменка" экипажей. Командир 61-й длительной экспедиции на МКС - астронавт Лука Пармитано и командир 62-й экспедиции - космонавт Олег Скрипочка подписали акт передачи полномочий.

Кстати

Недавно Олег Скрипочка сфотографировал с борта МКС редкое атмосферное явление - серебристые облака. "В мировой практике их принято называть "ночные светящиеся облака" или noctilucent clouds. Они появляются в глубоких сумерках и располагаются на высоте около 70-90 км, которая слабо исследована - ни самолеты, ни стратостаты туда не поднимаются, а спутники не опускаются", - отмечалось в сообщении Роскосмоса.