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11.03.2020 13:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Космонавт сфотографировал ночной Краснодар с борта МКС

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Роскосмос на своей официальной странице в Instagram опубликовал снимок Краснодара, сделанный с околоземной орбиты космонавтом Олегом Скрипочкой. В кадре запечатлены ночные огни кубанской столицы.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
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"В эпоху спутниковых карт мало кого удивишь космическими фотоснимками. Но как же красив вид на ночной Краснодар с борта Международной космической станции. Пишите в комментариях, если были или живете там, или отмечайте друзей из этого города!" - говорится в сообщении.

50-летний космонавт Олег Скрипочка - уроженец города Невинномысска Ставропольского края. Мужчина совершил три полета на орбиту, провел более 16 часов работ в открытом космосе.

Сейчас Скрипочка находится в своей третьей экспедиции на корабле "Союз МС-15, стартовавшем с космодрома Байконур 25 сентября 2019 года. В начале февраля 2020 года на МКС состоялась "пересменка" экипажей. Командир 61-й длительной экспедиции на МКС - астронавт Лука Пармитано и командир 62-й экспедиции - космонавт Олег Скрипочка подписали акт передачи полномочий.

Кстати

Недавно Олег Скрипочка сфотографировал с борта МКС редкое атмосферное явление - серебристые облака. "В мировой практике их принято называть "ночные светящиеся облака" или noctilucent clouds. Они появляются в глубоких сумерках и располагаются на высоте около 70-90 км, которая слабо исследована - ни самолеты, ни стратостаты туда не поднимаются, а спутники не опускаются", - отмечалось в сообщении Роскосмоса.

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