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11.03.2020 14:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

КЖД сообщила о новых железнодорожных маршрутах в Крым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/РГ Фото: Илья Изотов/РГ
Фото: Илья Изотов/РГ

Летом 2020 года география пассажирских поездов дальнего следования, которые будут курсировать в Крым и обратно, расширится. Об этом на заседании президиума Госсовета Республики Крым сообщил гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин.

Фото: Пресс-служба ЮППК
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По его словам, сейчас просчитывается возможность запуска в 2020 году поездов по маршрутам Архангельск - Симферополь, Псков - Великий Новгород - Евпатория, Петрозаводск - Евпатория и Грозный - Симферополь.

- А в 2021 году прорабатывается вопрос запуска поездов в Симферополь из Астрахани (через Махачкалу), из Брянска, Белгорода, Курса, Оренбурга, Перми и других городов, - рассказал Гладилин. - Все зависит от того, каким будут результаты первого лета.

Уже в апреле 2020 для расширения географии перевозок КЖД получит еще 15 новых локомотивов, в том числе семь электровозов и восемь тепловозов, который обеспечат выполнение интенсивного летнего графика движения поездов.

Ранее оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" заявил о запуске с конца апреля поездов в Крым из Мурманска, Кисловодска и Екатеринбурга. Последний поезд будет ходить на полуостров через Челябинск и Уфу, либо через Красноуфимск и Казань. Также с 27 апреля начнет ходить рейс Москва - Севастополь.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь ЮФО Севастополь Строительство моста через Керченский пролив

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