Приговор астраханскому психиатру за преступление пациента отменен

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отменил приговор астраханскому психиатру Александру Шишлову, который был признан виновным в халатности, повлекшей смерть человека, и уже пять месяцев провел в колонии-поселении в Калмыкии.

- Приговор признан незаконным и отменён, Шишлов освобожден из-под стражи, дело возвращается на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Астраханского областного суда, - сообщил "РГ" адвокат Шишлова, руководитель астраханского филиала Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Лев Иванов.

Врач астраханской областной психиатрической больницы Александр Шишлов был осужден к двум годам колонии-поселения Кировским районным судом в июне прошлого года за то, что его бывший пациент Михаил Елинский, страдающий шизофренией, убил полуторагодовалую девочку. По предложению медика Елинский был переведен на амбулаторное лечение и спустя 2,5 месяца совершил преступление.

Обвинительный приговор стал неожиданностью для Шишлова, так как решение об изменении вида лечения его пациенту принимала врачебная комиссия, и утверждал суд. Кроме того, Елинский должен был находиться под наблюдением участкового врача и родственников. В сентябре областной суд оставил обвинительный приговор в силе, а в октябре Шишлов отбыл в колонию-поселение.

- Теперь апелляционная инстанция будет рассматривать это дело заново с приглашением свидетелей, потерпевших и экспертов, - сообщил Лев Иванов.