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11.03.2020 11:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Старейшее военное судно "Коммуна" проведет учения в Черном море

Текст: Юлия Крымова
Фото: Владимир Пасякин/ РГ Фото: Владимир Пасякин/ РГ
Фото: Владимир Пасякин/ РГ

Спасательное судно "Коммуна" приступило к учениям в Черном море, во время которых моряки отработают спуск на разные глубины обираемого подводного аппарата. Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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- Судно отработает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28, - сказано в сообщении.

В учениях, которые продлятся несколько дней, также задействованы водолазные суда и суда обеспечения ЧФ.

Обитаемый аппарат спустят на воду с борта "Коммуны". Экипаж АС-28 выполнит погружение на глубины от 10 до 40 метров, проверит связь из подводного положения, отработает стыковку и расстыковку с макетом комингс-площадки подводной лодки, который установлен под водой специально для таких учений.

Справка "РГ"

"Коммуна" в строю уже 105 лет. Это старейшее судно ВМФ России, доставшееся еще от Императорского флота России (первое название - "Волхов"). Имеет конструкцию катамарана. Корабль спущен на воду в 1913 году, в 1915-м начал служить в составе Балтийского флота. Его предназначение с момента постройки - спасение подводных лодок. В 1967 году "Коммуна" передислоцирована в Севастополь, затем была адаптирована для работы с различными типами глубоководных спасательных аппаратов.

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