В Кавказском заповеднике насчитали рекордное число зубров

В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике (КГПБЗ) имени Х. Г. Шапошникова ученые завершили зимний учет зубров. В нынешнем году на склонах хребтов обнаружены рекордные по численности группировки этих великанов за последние тридцать лет - около 413 особей.

Данные о популяции зубров специалисты заповедника, расположенном в трех регионах (Карачаево-Черкесия, Кубань и Адыгея), собирают с помощью авиучета. На вертолете специалисты обследовали четыре основных района зимовки животных - гора Армовка, массив Бамбаки, Бурьянистый и Озерный хребты.

- Подобный учет зубров мы проводим с 1988 года, когда впервые были обнаружены зимовки животных на альпийских лугах. Пригревающее солнце и сдувающие снег ветра открывают проталины с прошлогодней травой, а это кормовая база для копытных, - рассказывает старший научный сотрудник Кавказского заповедника Сергей Трепет. - Сейчас на высотах мы увидели самые многочисленные группировки за весь период наблюдений. Вероятно, это связано с тем, что сама численность популяции растет, по крайней мере, с 2000-х фиксируем рост численности, который только в последние три года замедлился, что свидетельствует о достижении емкости среды внутри границ заповедника. За пределами заповедника эта емкость среды в разы больше.

Обследование зимовок с воздуха началось с хребта Сергиев Гай. Зубры здесь появляются нерегулярно, но на сей раз биологи встретили двух самцов на самом гребне. Оба отнеслись к облетающему их вертолету с удивительным спокойствием.

В целом же авиаучет подтвердил данные о зимовках зубров, собранные в предыдущие годы. Животные занимают одни и те же определенные выдувные участки, а также ищут новые. Пионерами в освоении новых стоянок являются самцы, и если место найдено подходящее, то на следующий год здесь уже зимует достаточно крупное смешанное стадо.

Как известно, кавказский зубр был полностью истреблен в 1927 году, когда на горе Алоус убили последних трех животных. Ученым большими усилиями удалось его восстановить путем скрещивания гибридов зубра и бизона, завезенного сюда из степного заповедника Аскания-Нова, с кавказским подвидом. Позже к нему добавили кровь беловежского сородича. В 90-х годах, когда разгул браконьерства достиг громадных размеров, это серьезно отразилось на численности животных. Местные жители вспоминают, как стада отстреливали прямо с бортов вертолетов. Сейчас учет зубров проходит два раза в год. По последним данным, число вида составляет 1150 особей.

Кстати

В горах Сочи прошлой весной появился первый в стране памятник зубру. Его установили в вольерном комплексе на кордоне Лаура в честь 95-летия Кавказского государственного биосферного заповедника. Высота памятника зубру - два метра 45 сантиметров. Это натуральная величина животного.