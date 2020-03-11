В Крыму задержаны предполагаемые члены "Хизб ут-Тахрир"

В Крыму задержаны четыре жителя Бахчисарайского района, подозреваемые в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

Задержаниями завершились утренние оперативно-следственные действия в Бахчисарае и Холмовке. У подозреваемых во время обысков изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации и запрещенная в России религиозная литература.

Задержанным инкриминируют часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Вскоре суд изберет им меру пресечения. Еще один подозреваемый сейчас работает в одном из СМИ Украины, и ему вменяют в вину организацию деятельности террористической организации.

Экстремистская религиозная организация "Хизб ут-Тахрир" решением Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической, ее деятельность запрещена в России.