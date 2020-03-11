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11.03.2020 13:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму задержаны предполагаемые члены "Хизб ут-Тахрир"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: ФСБ РФ/РИА Новости Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

В Крыму задержаны четыре жителя Бахчисарайского района, подозреваемые в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: www.youtube.com
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Задержаниями завершились утренние оперативно-следственные действия в Бахчисарае и Холмовке. У подозреваемых во время обысков изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации и запрещенная в России религиозная литература.

Задержанным инкриминируют часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Вскоре суд изберет им меру пресечения. Еще один подозреваемый сейчас работает в одном из СМИ Украины, и ему вменяют в вину организацию деятельности террористической организации.

Экстремистская религиозная организация "Хизб ут-Тахрир" решением Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

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