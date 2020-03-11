Бах - непосредственный участник технологического процесса очистки заборной воды из реки Вах на Нижневартовском горводоканале. Компанию Иоганну Себастьяну составляют Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен. Это единственное в России специализированное предприятие водоснабжения, где используют произведения выдающихся композиторов для, так сказать, облагораживания H2O. Вместе с тем десятки компаний и учреждений иного профиля прокручивают классическую музыку ради повышения результативности труда и в прочих полезных целях.

"Концерты" в большом фильтровальном зале водоканала идут круглосуточно. Динамики мощные, музыка, заглушающая шум агрегатов, - естественная часть процесса. А вот приезжих гостей приводит в изумление.

- Для кого же играет Бах? - спрашиваю Надежду Ольговскую, начальника водоочистных сооружений муниципального унитарного предприятия, на котором она трудится около 40 лет.

- Наверное, для всех 280 тысяч жителей Нижневартовска. Идею прокручивать классику в ходе водоподготовки мы позаимствовали у белорусских коллег. Их вдохновила теория японского исследователя Эмото Масару о воздействии на структуру воды "посланной" ей информации - словесной, мысленной, музыкальной. Если она позитивная, гармоничная или, наоборот, деструктивная, соответствующий настрой приобретает и вода. В общем, напитываем доброй энергетикой. Однако главное для нас - неукоснительное соответствие воды требованиям СанПиН, - говорит Надежда.

Если "посланная" информация позитивная, или, наоборот, деструктивная, такой же настрой приобретает и вода

Объективности ради замечу: известные исследования Масару научным сообществом признаны несостоятельными. Но положительное влияние классической музыки на человека - терапевтическое, духоподъемное, интеллектуальное - никто не оспаривает. Подчас ее применяют в рутинном рабочем процессе. Как, например, детский кардиохирург из Тюмени Кирилл Горбатиков, недавно удостоенный звания заслуженного врача РФ.

- Когда операция длится несколько часов кряду, накапливается нервное напряжение, иногда наблюдается сбой координации. В поисках разрядки кто-нибудь из врачей может невольно перейти на крик. Но мы же не на буровой! Малейшая ошибка способна привести к неприятным последствиям. А вот лиричная мелодия, как показывает опыт, не позволит выбиться из ритма и аккумулировать отрицательные эмоции, с ней значительно меньше ощущаешь усталость, - объясняет Кирилл.

Конечно, не всякая музыка хороша для операционной. Органично сочетаются со скальпелем некоторые скрипичные концерты Моцарта. Среди других "партнеров" Горбатикова - скрипичный Верди, испанская гитара и российский гитарист Дидюля.

В Тюмени произведения Баха, Вивальди, Генделя, Бетховена, Моцарта звучали даже на стройплощадке. Руководитель строительной компании, когда взялся за возведение жилого комплекса класса "премиум", решил, что великие музыканты создадут у работников должный настрой, повысят качество труда.

Ну а "эксплуатацией" классиков на молочных фермах уже никого не удивишь. В мире сотни таких животноводческих предприятий, в России - свыше десятка. На открытом в прошлом году в Подмосковье во время дойки проигрывают записи Моцарта, Вивальди, Бетховена. По словам регионального министра АПК, они увеличивают надои на 4-5 процентов.