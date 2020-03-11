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11.03.2020 19:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

С нами Бах

Текст: Екатерина Каспирович (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 52(8106)
В Свердловской государственной филармонии начался традиционный Международный музыкальный фестиваль Bach-fest. Нынешний, десятый, проводится в год 270-летия великого немецкого композитора и органиста. И все годы его бессменный организатор и художественный руководитель - органист Свердловской филармонии Тарас Багинец.
По словам органиста Свердловской филармонии Тараса Багинца, музыкой Баха невозможно насытиться. Фото: Татьяна Андреева/РГ По словам органиста Свердловской филармонии Тараса Багинца, музыкой Баха невозможно насытиться. Фото: Татьяна Андреева/РГ
По словам органиста Свердловской филармонии Тараса Багинца, музыкой Баха невозможно насытиться. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Музыка Иоганна Себастьяна Баха всегда гарантирует слушателям удовольствие и эстетический рост, - говорит Тарас. - Феномен баховской музыки и заключается в том, что ею невозможно насытиться. До нас дошло 50 изданных томов нот, а это много сотен часов музыки высочайшего уровня. Одних только духовных кантат более двухсот: играть не переиграть. Когда их слушаешь, хочется еще, еще и еще. Музыка притягивает, цепляет уже больше двухсот лет, и люди чувствуют себя счастливыми.

Фото: iStock
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В фестивале участвуют прославленные солисты со всего мира. В этом году среди них крупнейший немецкий органист и дирижер Кафедрального собора в Шпайере Лео Кремер, клавесинист Жан Рондо, виолончелист Дениса Северин (Швейцария).

А в день рождения композитора, 21 марта, в Екатеринбург приедет главный органист Базилики Сан Симпличиано в Милане Лоренцо Гьельми - один из самых авторитетных интерпретаторов баховской музыки и почитаемых мэтров европейского органного искусства. Его сольная программа станет музыкальным приношением великому композитору.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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