В Свердловской государственной филармонии начался традиционный Международный музыкальный фестиваль Bach-fest. Нынешний, десятый, проводится в год 270-летия великого немецкого композитора и органиста. И все годы его бессменный организатор и художественный руководитель - органист Свердловской филармонии Тарас Багинец.

- Музыка Иоганна Себастьяна Баха всегда гарантирует слушателям удовольствие и эстетический рост, - говорит Тарас. - Феномен баховской музыки и заключается в том, что ею невозможно насытиться. До нас дошло 50 изданных томов нот, а это много сотен часов музыки высочайшего уровня. Одних только духовных кантат более двухсот: играть не переиграть. Когда их слушаешь, хочется еще, еще и еще. Музыка притягивает, цепляет уже больше двухсот лет, и люди чувствуют себя счастливыми.

В фестивале участвуют прославленные солисты со всего мира. В этом году среди них крупнейший немецкий органист и дирижер Кафедрального собора в Шпайере Лео Кремер, клавесинист Жан Рондо, виолончелист Дениса Северин (Швейцария).

А в день рождения композитора, 21 марта, в Екатеринбург приедет главный органист Базилики Сан Симпличиано в Милане Лоренцо Гьельми - один из самых авторитетных интерпретаторов баховской музыки и почитаемых мэтров европейского органного искусства. Его сольная программа станет музыкальным приношением великому композитору.