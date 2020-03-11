Российский лыжник Большунов выступит на этапах Кубка мира в Канаде и США

Лидер общего зачета Кубка мира российский лыжник Александр Большунов примет участие в заключительных этапах сезона, которые пройдут в Канаде и США, сообщает ТАСС.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала состав команды на заключительные этапы Кубка мира: 14-15 марта лыжники будут соревноваться в Квебеке, 17 марта их ждет гонка в Миннеаполисе, а завершится сезон в канадском Кэнморе 20-22 марта.

Помимо 23-летнего Большунова, который после отказа норвежской команды от участия в заключительных этапах сезона гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира, в состав сборной России вошли Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Наталья Непряева.