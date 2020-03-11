Российский мультсериал "Маша и Медведь" покажут на китайском ТВ

Российский мультсериал-рекордсмен "Маша и Медведь" с 12 марта будет демонстрироваться на CCTV - Центральном телевидении Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord, правообладателя сериала.

"Animaccord впервые запускает мультсериал "Маша и Медведь" на CCTV. С 12 марта "Маша и Медведь", первый и второй сезоны, будет представлен на детском направлении телекомпании - канале CCTV-14", - уточнили в пресс-службе.

При этом представителем Animaccord подчеркнуто, что ранее мультфильм уже был запущен в Xigua Video - одном из самых популярных в Китае медиаприложений.

Напомним: в прошлом году российский мультфильм покорил очередную вершину - серия "Маша плюс каша" стала самым просматриваемым мультфильмом за всю историю сервиса на YouTube, войдя в Книгу рекордов Гиннесса.