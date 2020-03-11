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11.03.2020 10:57
Рубрика: Экономика

Saudi Aramco нарастит добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки

Текст: Сергей Тихонов

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco получила указание минэнерго королевства увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

Ранее в компании сообщали, что в апреле добыча вырастет до 12 млн баррелей в сутки с 9,7 млн баррелей в сутки. Кроме того, Saudi Aramco заявила о планах предоставить покупателям своей нефти 25% скидку.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Цена на нефть поднялась выше 38 долларов

Саудовская Аравия объявила о намерении наращивать добычу после провала последних переговоров в Вене 6 марта по сделке о сокращении добычи ОПЕК+. Участники пакта не договорились о пролонгации сделки из-за разногласий в вопросе о дополнительном снижении производства из-за воздействия на мировую экономику эпидемии коронавируса.

С 1 апреля все участники сделки становятся свободными от обязательств по снижению производства нефти.

В первый день торгов на бирже после неудачных переговоров, 9 марта мировые цены на черное золото рухнули почти на 30 процентов, до 31 доллара за баррель нефти марки Brent, потянув за собой основные фондовые рынки. Впоследствии, котировки частично отыграли свое падение, и сейчас нефть торгуется в районе 36-38 долларов за баррель.

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