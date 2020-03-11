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11.03.2020 14:37
Рубрика: Экономика

Системы бронирования без предупреждения ввели новый курс продажи авиабилетов

Текст: Евгений Гайва

Авиабилеты на зарубежные направления начали продаваться по новому курсу евро уже с 11 марта без предварительного уведомления, сообщил "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Фото: EPA-EFE/ANDREA MEROLA
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"В связи с высокой волатильностью на финансовом рынке было принято решение ввести курс 82 рубля за евро при продаже авиабилетов с 00 часов 11 марта вопреки информации, предоставленной авиакомпаниям глобальными системами дистрибуции", - отметил Дмитрий Горин.

Расчеты между участниками авиационного рынка происходят по внутреннему курсу евро, который устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) на основе официального курса Центробанка России. Как сообщалось ранее, согласно резолюции IATA, было решено повысить курс евро для расчета стоимости зарубежных авиабилетов с 73,5 рубля до 82 рублей за евро с 12 марта. Однако новый курс начал действовать на день раньше.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Агенты узнали об этом при оформлении авиабилетов, обычно сначала приходит письмо с уведомлением о введении нового курса, пояснил Горин.

Таким образом, цены авиабилетов на зарубежных направлениях в рублях уже сегодня выросли на 11%. На стоимось авиаперелетов внутри России решение IATA никак не влияет.

Во вторник, 10 марта, Центробанк России установил официальные курсы валют на 11 марта - 81,86 рубля за евро, 72,02 рубля - за доллар. Курсы валют, установленные ЦБ на 12 марта, составляют - 81,02 рубля за евро и 71,47 рубля за доллар.

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