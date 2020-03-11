Совфед одобрил закон о поправке к Конституции

В заседании был объявлен часовой перерыв, чтобы все комитеты могли обсудить поступивший утром из нижней палаты закон. Все комитеты рекомендовали документ к одобрению.

В дискуссии приняли участие также Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

"Я уверена, что вы так же, как и я, осознаете всю значимость этого без всякого преувеличения исторического момента", - сказала перед голосованием спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Нам с вами, в том числе, доверена важнейшая миссия. Нашего решения ждут миллионы наших граждан", - подчеркнула она и попросила коллег поддержать закон.

Голосование проходило в два этапа - сначала за сами поправки в Конституцию, затем за закон в целом. По обоим вопросам получены одинаковые результаты.

Закон считается принятым после одобрения обеими палатами Федерального Собрания. Однако на этом парламентская процедура не заканчивается. Согласно статье 136 Основного закона, поправки к главам 3-8 могут вступить в силу при условии их одобрения двумя третями региональных парламентов. До конца рабочей недели заксобрания субъектов РФ должны направить в верхнюю палату свои заключения. Если их наберется достаточно, в субботу Совфед на внеплановом заседании примет постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Если результаты будут положительными, документ поступит на подпись президенту.

Отметим, закон предусматривает, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании.