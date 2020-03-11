США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei

Американские компании смогут без проблем работать с китайским оператором Huawei до середины мая. Правительство США продлило генеральную лицензию, действие которой было ограничено.

"Дату 1 апреля 2020 удалили и заменили на дату 15 мая 2020 года", - сообщили в министерстве торговли Соединенных Штатов, добавив, что сотрудничество с Huawei допускается исключительно в областях, которые не затрагивают сферы национальной безопасности США.

Китайская корпорация попала в "черный список" Минторга в мае прошлого года из-за обвинений в сотрудничестве с разведкой и военными КНР. Ей запретили использовать технологии американских производителей, напоминает РИА Новости.