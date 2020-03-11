Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в двух штатах

Президент США Дональд Трамп одержал победу на проходивших во вторник первичных выборах в штатах Миссури и Миссисипи. Об этом сообщили в избирательном штабе главы Белого дома.

Президент уже отреагировал на сообщения о своей победе, поблагодарив в Twitter жителей этих штатов, а также Мичигана. У Трампа реальных соперников во внутрипартийной борьбе нет, поэтому в штате Гавайи собрания партийных активистов республиканцев в этот день было решено не проводить. Голосование в итоге прошло в пяти штатах - Айдахо, Вашингтон, Миссисипи, Миссури и Мичиган, пишет ТАСС.

Отметим, что 59-е выборы президента США состоятся третьего ноября этого года. Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет в августе в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. Трамп уже заручился поддержкой более 830 делегатов.

Ранее Трамп заявил, что не откажется от публичных выступлений, несмотря на случаи коронавируса в Вашингтоне и в штате Мэриленд. "Я не обеспокоен", - подчеркнул президент США, пообещав продолжить выступления в рамках предвыборной кампании.