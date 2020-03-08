Трамп не откажется от публичных выступлений из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит публичные выступления, несмотря на случаи коронавируса в Вашингтоне и в штате Мэриленд. Правда, сейчас американский лидер находится в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом сообщает ТАСС.

Как ранее писала "Российская газета", один из участников конференции, которая в конце февраля проводилась в Мэриленде, оказался инфицирован коронавирусом COVID-19. Белый дом поспешил заявить, что зараженный не находился в большом зале, где выступал Трамп.

"Я не обеспокоен", - сказал президент США, пообещав продолжить выступления в рамках предвыборной кампании.