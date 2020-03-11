Тренер лыжника Большунова обвинил норвежских спортсменов в неуважении

Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, обвинил Федерацию лыжного спорта Норвегии в неуважении к соперникам из-за отказа от выступления на заключительных этапах Кубка мира в Канаде и США из-за вспышки коронавируса.

"Выигрывать Кубок мира таким образом мы не хотим. Отказ норвежцев - это неуважение к остальным участникам. И это большой удар по всему турнирному положению в Кубке мира", - сказал Бородавко, чьи слова приводит dailyskier.com.

В то же время тренер сборной России Маркус Крамер заявил, что команда приехала в Канаду и будет соревноваться. "Я не понял, почему Международная федерация лыжного спорта не отменила все заранее. Но мы вне зависимости от решения норвежцев прибыли сюда и будем участвовать в соревнованиях", - заявил он.