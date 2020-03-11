Турция угрожает Евросоюзу наплывом беженцев за невыполнение обещаний

Турция не закроет границы для беженцев, пока Евросоюз не выполнит свои обещания перед Анкарой, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, турецкая сторона передаст свои ожидания на саммите лидеров стран ЕС 26 марта. "Пока мы не получим обещанного, ситуация с открытием турецкой границы с Грецией для беженцев будет продолжаться", - подчеркнул Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

Эрдоган настаивает, что Анкара остановила поток беженцев в Европу. В Турции нашли приют миллионы перемещенных лиц. Однако Европа свое слово не сдержала. Речь идет о финансовой поддержке для мигрантов, а также об обещаниях по отмене виз для турецких граждан.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган провел в понедельник в Брюсселе встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем для урегулирования ситуации с беженцами. Стороны пришли к мнению, что совместный план по борьбе с миграционным кризисом, принятый в 2016 году, остается в силе. В общей сложности, ЕС должен выплатить Анкаре порядка 6 миллиардов евро. Шарль Мишель по итогам встречи признал, что прорыва достигнуто не было. Европейцы не добились обещания Эрдогана закрыть границы для нелегальных мигрантов. Между тем на турецко-греческой границе собрались более тринадцати тысяч беженцев, которые рассчитывают перебраться в Европу.