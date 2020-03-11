"Убийца "Патриота" приедет в Россию без дизеля и только на "механике"

Haval получила одобрение типа транспортного средства на рамный внедорожник H5, который при адекватном ценнике запросто отберёт часть покупателей у отечественного УАЗ "Патриот".

Место производства Haval H5 секретом не было - это собственный завод компании в Тульской области. Видимо, китайцы наигрались в игру "Найди дистрибьютора-банкрота и свои деньги": напомним, что это будет третий раз, когда Haval H5 выходит на российский рынок. Первые два раза были провальными по причине несостоятельности бизнес-партнёров, поэтому сейчас компания берётся за дело самостоятельно.

Итак, под капотом полноприводного H5 расположится бензиновая рядная "турбочетвёрка" объёмом 2.0 литра мощностью 177 л.с. Из коробок передач заявлена только 6-ступенчатая "механика", показывающая, что маркетологи Haval определились с позиционированием предельно точно: люди, которым действительно нужен бескомпромиссный внедорожник. Дизельных версий и комплектаций с АКП нет.

В списке опций модели значатся: парктроник с камерой заднего вида, люк в крыше, датчики света и дождя, кожаный салон, круиз-контроль, водительское сиденье с электрорегулировкой.

По предварительной информации, российские продажи Haval H5 могут стартовать 20 апреля 2020 года. Автомобили уже начали поступать к дилерам для ознакомления. Цена пока неизвестна.

В Китае за внедорожник просят минимум 117 800 юаней (1 221 000 рублей). Цены на УАЗ "Патриот" начинаются от 819 900 рублей, в топе автомобиль стоит 1 128 000 рублей. Минимальный прайс на Патриот с "автоматом" - 1 034 000 рублей.